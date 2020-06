Yellowstone 3, la premiere della nuova stagione infrange un altro record di ascolti

Yellowston continua a battere record di ascolti. Nella fascia Live-3, l'anteprima della premiere della terza stagione della serie new western con protagonista Kevin Costner e trasmessa da Paramount Network ha infatti registrato 6,5 milioni di telespettatori totali, circa il 164% in più rispetto ad altri show nella stessa fascia.

Questo rende la terza stagione di Yellowstone la più vista tra quelle via cavo almeno degli ultimi due anni. Nella fascia d'età 18-49 (la più importante), la premiere della nuova stagione ha raggiunto un rating di 2,56, in crescita del 163% dalla premiere della scorsa stagione, mentre in P25-54 ha raggiunto il 3,56, in aumento del 171% rispetto alla premiere in Live-3, questo secondo i dati diffusi da Nielsen.



Su quattro reti totali in simulcast, che sono Pramount Network, CMT, TV Land e Pop, Yellowstone 3 ha registrato la bellezza di 9.3 milioni di telespettatori. La serie ha anche registrato un aumento della valutazioni. Creata da Taylor Sheridan e John Linson, Yellowstone segue la storia della famiglia Dutton, guidata da John Dutton (Costner), proprietario terriero che controlla il più grande ranch contiguo degli Stati Uniti d'America, sotto costante attacco dalle persone con cui confina, soprattutto imprenditori terrieri, una Riserva Indiana e quelli del Primo Parco Nazionale d'America.



Vi lasciamo alla nostre impressioni su Yellowstone.