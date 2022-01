Yellowstone 4: Il finale di stagione apre ad un nuovo spin-off

Il finale della quarta stagione di Yellowstone, recentemente trasmesso negli Stati Uniti, ha contemporaneamente svelato la conclusione dell'arco narrativo di un personaggio e posto le basi per un nuovo spin-off.

In questo modo, la Paramount e Taylor Sheridan, creatore della serie, tengono fede alle promesse fatte nel corso dell'anno passato riguardo la produzione di più spin-off inerenti l'amata serie con Kevin Costner. Infatti, dopo la pubblicazione del trailer di 1883, serie prequel di Yellowstone, oggi, dopo il finale della quarta stagione, veniamo a conoscenza del titolo provvisorio del prossimo spin-off, ovvero "6666".

Prima di proseguire con la lettura, vi avvisiamo che seguiranno pesanti spoiler riguardanti il finale dell'ultima stagione di Yellowstone. Nel corso della quarta stagione, abbiamo visto Jimmy, interpretato da Jefferson White, lasciare Yellowstone e stabilirsi nel ranch 6666, dove troverà l'amore e l'occasione per costruirsi una nuova vita. Infine, costretto a fare ritorno a Yellowstone per estinguere i suoi debiti, scopre di non avere più alcun legame con Yellowstone e di poter fare liberamente ritorno al 6666, alla sua nuova casa. In questo modo, veniamo a sapere che il prossimo spin-off si concentrerà su Jimmy e la sua nuova vita al 6666, ranch texano realmente esistente, dove verrà girata la serie.

Per concludere, vi invitiamo a leggere le nostre prime impressioni su Yellowstone 4 e vi ricordiamo che la serie è disponibile alla visione su Sky e NOW.