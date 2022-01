Yellowstone 4: Il finale di stagione registra degli ascolti da record

Dopo l'annuncio del nuovo spin-off di Yellowstone, a ulteriore dimostrazione dell'enorme successo della serie creata da Taylor Sheridan, giungono degli indici d'ascolto da record per il finale della quarta stagione, trasmesso negli USA il 2 gennaio sul canale Paramount Network.

Nello specifico, il finale di stagione ha raggiunto un picco di 9.3 milioni di spettatori, segnando un incremento dell'81% rispetto al finale della terza stagione(5.2 milioni di spettatori). Con queste cifre, l'episodio conclusivo supera gli 8 milioni di spettatori della premiere della quarta stagione, apice della serie fino ad ora, e rappresenta il programma televisivo trasmesso via cavo più visto negli USA dalla premiere dell'ottava stagione di The Walking Dead, che aveva registrato 11.4 milioni di spettatori nel 2017. Contando poi la trasmissione in simultanea su Paramount Network e CMT, il finale di stagione ha raggiunto un totale di 11 milioni di spettatori. Inoltre, il finale di Yellowstone è anche stato il programma tv più social della scorsa domenica negli USA, superando quello della terza stagione con un aumento del 115%.

Qui di seguito potete leggere le dichiarazioni del CEO di ViacomCBS, proprietaria di Paramount e sue sussidiarie, riguardo questi straordinari risultati e il futuro della serie: "Yellowstone continua a battere record con più di 11 milioni di spettatori per il finale di stagione, dimostrando di essere un fenomeno culturale in tutto il paese. La nostra strategia per rendere Yellowstone un franchise in un universo ricco di serie per accrescere Parmaount+ sta già superando le aspettative con 1883 e Mayor of Kingstown". Yellowstone è infatti la pietra angolare dell'universo narrativo messo in piedi da Taylor Sheridan, che va espandendosi con l'aggiunta degli spin-off 1883 e 6666 e della nuova serie Mayor of Kingstown, tutti disponibili alla visione, negli USA, anche su Paramount+, piattaforma streaming di ViacomCBS.

Infine, vi consigliamo di leggere le nostre prime impressioni su Yellowstone 4 e vi ricordiamo che in Italia la serie è disponibile alla visione su Sky e NOW.