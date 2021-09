Yellowstone 4, Kevin Costner torna nel trailer della nuova stagione!

Paramount Network ha pubblicato poco fa il primo full trailer ufficiale della quarta stagione di Yellowstone, che offre un primo sguardo su quanto accade nella trama dopo lo scioccante finale della stagione 3. Protagonisti del video sono Kevin Costner e Wes Bentley nel ruolo di Jamie Dutton, assetato di sangue e vendetta.

Prossimamente negli USA Yellowstone tornerà con una speciale première di due ore il prossimo 7 novembre, in esclusiva su Paramount Network.

A distanza di qualche settimana dalla messa in onda della nuova stagione, Cole Hauser ha elogiato lo show per come è riuscito a creare un potenziale notevole per proseguire con una stagione 5. Sembra si stia creando un ampio Sheridan Universe all'interno del mondo Paramount.



"Il modo in cui finisce la stagione 4, penso che il pubblico... sarà felicemente sorpreso da molte cose. Il creatore di Yellowstone, Taylor Sheridan, ci sta lavorando proprio ora... Non vedo l'ora di tornare in Montana e di finire la quinta stagione. La quinta stagione sarà meravigliosa".

Le dichiarazioni di Cole Hauser hanno contribuito ad aumentare l'entusiasmo dei fan non solo in vista della stagione 4 ma anche di quella successiva, alla quale Hauser ha riservato parole di grande apprezzamento.

Nel cast della nuova stagione ci sarà new entry del calibro di Jacki Weaver, Piper Perabo, Kathryn Kelly e Finn Little.



Per un bel riassunto di quanto successo in precedenza, leggete la nostra recensione di Yellowstone 3.