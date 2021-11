Yellowstone 4, qualcuno ci lascerà nei primi episodi del western Paramount?

L'inizio della quarta stagione di Yellowstone sembra suggerire che vedremo presto la dipartita di almeno uno dei personaggi. D'altronde, fin dal trailer di Yellowstone 4 era chiaro che la vendetta sarebbe stata al centro dei nuovi episodi dello show Paramount.

Il finale della stagione 3 di Yellowstone, infatti, ci aveva lasciati con vari punti di domanda sul futuro dei membri della famiglia Dutton. Kayce subisce un'irruzione di uomini armati nel suo ufficio, Beth riceve un pacco bomba in ufficio, mentre John si deve confrontare con degli uomini armati di mitragliette che lo assaltano dal retro di un furgone. Sopravviveranno tutti alle prime due puntate di Yellowstone 4, che saranno trasmesse in prima visione negli USA il 7 novembre?

Yellowstone è una serie western prodotta da Paramount Network, che segue le vicende della famiglia Dutton, proprietaria di un ranch nel Montana, il più grande degli Stati Uniti, che si trova ad essere minacciato da costruttori a caccia di terreni, oltre che in continuo conflitto con l'adiacente parco nazionale di Yellowstone e con la locale riserva indiana.

Come già anticipato, le prime due puntate di Yellowstone 4 andranno in onda negli USA il 7 novembre su Paramount Network, mentre in Italia la serie sarà trasmessa in prima visione da Sky Atlantic a partire dal 14 dicembre.

A proposito di Yellowstone, sapevate che lo showrunner Taylor Sheridan sta lavorando ad una serie prequel di Yellowstone dal titolo 1883?