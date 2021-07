Yellowstone 4, la morte è imminente nel nuovo teaser della serie con Kevin Costner

Dopo aver pubblicato il trailer ufficiale della quarta stagione di Yellowstone, Paramount Network è tornata ad anticipare la nuova stagione dell'apprezzata serie con Kevin Costner con un suggestivo teaser accompagnato dalla scritta "la vendetta vale l'attesa".

Come potete vedere in calce alla news, il breve filmato conferma l'uscita dei nuovi episodi per l'autunno 2021: si tratta di una novità per la serie creata da Taylor Sheridan, visto che le precedenti stagioni sono sempre arrivate nel corso dell'estate. In attesa di una data di uscita precisa, Deadline ha rivelato che la premiere è prevista per la prima parte di novembre.

Per quanto riguarda le new entry del cast, la nuova stagione ha accolto Jacki Weaver (Gracepoint), Piper Perabo (Covert Affairs) e Kathryn Kelly (Nashville) in ruoli ricorrenti. La prima interpreterà Caroline Warner, CEO di Market Equitie; Perabo vestirà invece i panni di Summe Higgins, una manifestante che si oppone alla polizia finanziata dallo stato che protegge l'agricoltura industrializzata e l'uccisione degli animali. Infine, Kelly sarà Emily, una veterinaria che presto inizierà una relazione con il nuovo cowboy.

Nel frattempo, sull'onda dell'ottimo successo ottenuto finora dalla serie originale, Taylor Sheridan e Paramount hanno messo in cantiere un prequel di Yellowstone ambientato nel far west di fine '800, dal titolo Y: 1883.