Yellowstone 4, quando esce e come vederla in Italia?

Ha riscosso un successo davvero incredibile Yellowstone, serie di genere western ma d'ambientazione moderna con protagonista Kevin Costner, capofamiglia della Famiglia Dutton. Ormai siamo arrivati già alla quarta stagione, ma per chi la aspetta da tempo, non ci sarà da attendere ancora a lungo. Ecco dove vederla.

Kevin Costner, volto immortale di Hollywood consacrato, fra i tanti, dal western Balla coi lupo, torna qui nel pieno del genere con il personaggio di John Dutton, proprietario con la sua famiglia allargata del più grande ranch degli Stati Uniti, situato in Montana fra il vicino Parco Nazionale di Yellowstone e un'antica riserva indiana. Ma i Dutton devono difendere la proprietà dai tanti costruttori a caccia di terreni edificabili. Un'epopea che ha raggiunto ormai il quarto rinnovo, ma non si è fermata qui. È stato infatti già annunciato ed è stato reso pubblico il trailer di 1883, serie prequel che ripercorre le avventure degli antenati Dutton nel (vero) Far West.

Molte le questioni lasciate in sospeso alla fine della terza stagione, tanto che ci si chiede se ci sarà qualche morte importante al debutto di Yellowstone 4. Per mantenere il segreto su tutto quanto ha in serbo, la produzione di Paramount Network sta mantenendo il massimo riserbo sulla trama. Sappiamo però quali sono gli altri, storici volti che ritroveremo al debutto di stagione. Ci sono tutti i vari figli di John ed Evelyn: Luke Grimes nei panni di Kayce Dutton, un ex SEAL della Marina degli Stati Uniti; Kelly Reilly nei panni di Beth Dutton, una finanziera; Wes Bentley nei panni di Jamie Dutton, avvocato e aspirante politico.

Oltre a loro anche Cole Hauser nel ruolo di Rip Wheeler, caposquadra del ranch di Yellowstone e braccio destro di John. E ovviamente il grande cattivo della serie, Danny Huston nel ruolo di Dan Jenkins, un miliardario sviluppatore di terreni dalla California con l’aspirazione di costruire su parti di Yellowstone. Insieme a molti, moltissimi altri personaggi secondari. Per quanto riguarda l'uscita, il pubblico statunitense ha già iniziato a vedere i primi episodi dal 7 novembre su Paramount Network. In Italia invece, dove pure è attivo il canale, le prime due puntate debutteranno su Sky Atlantic il prossimo 14 dicembre. Nell'attesa, potreste dare un'occhiata a un'altra grandissima serie western come The Son. La conoscete? Le avete viste entrambe? Ditecelo nei commenti!