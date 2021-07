Yellowstone 4, quando esce la nuova stagione? Tutto ciò che sappiamo

Yellowstone 4 è la quarta stagione della serie tv di successo creata da Taylor Sheridan e John Linson per Paramount Network che vede la partecipazione, tra gli altri, dell'attore Kevin Kostner. Il suo successo è indiscusso, tanto da arrivare alla sua quarta stagione, ma quando uscirà?

In Yellowstone 4 i protagonisti sono Kevin Costner nel ruolo di John Dutton, ovvero un patriarca miliardario della sesta generazione della famiglia Dutton, che controlla il Yellowstone Dutton Ranch, il più grande ranch contiguo degli Stati Uniti. Luke Grimes nei panni di Kayce Dutton, un ex SEAL della Marina degli Stati Uniti e uno dei figli di John ed Evelyn.

Poi troviamo Kelly Reilly nei panni di Beth Dutton, una finanziera e figlia di John ed Evelyn. Wes Bentley nei panni di Jamie Dutton, avvocato, aspirante politico e uno dei figli di John ed Evelyn. Cole Hauser nel ruolo di Rip Wheeler, caposquadra del ranch di Yellowstone e del braccio destro di John. Brecken Merrill nel ruolo di Tate Dutton, figlio di Kayce e Monica e unico nipote di John. Kelsey Asbille nel ruolo di Monica Long Dutton, moglie dei nativi americani di Kayce. Jefferson White nel ruolo di Jimmy Hurdstrom, un ranch di Yellowstone. Danny Huston nel ruolo di Dan Jenkins, un miliardario sviluppatore di terreni dalla California con l’aspirazione di costruire su parti di Yellowstone.

Nella nuova stagione vi saranno alcuni nuovi ingressi come Jacki Weaver, che interpreterà Caroline Warner, l’amministratore delegato di Market Equities che sta cercando di schiacciare la presa che John Dutton. Piper Perabo che interpreterà un manifestante di Portland che è contro la forza di polizia finanziata dallo stato che protegge l’agricoltura industriale e l’uccisione di animali. Kathryn Kelly che interpreterà un tecnico veterinario che inizia una relazione con un cowboy del ranch di Dutton e Finn Little, che interpreterà Carter, un giovane che ricorda un giovane Rip (Cole Hauser) a cui i Dutton hanno dato una casa.

I nuovi episodi di Yellowstone 4 arriveranno in Italia nell’autunno del 2021 e potrete osservarli su Sky e NOW. Recentemente è stato condiviso il trailer ufficiale della quarta stagione di Yellowstone. Nel frattempo, sull'onda dell'ottimo successo ottenuto finora dalla serie originale, Taylor Sheridan e Paramount hanno messo in cantiere un prequel di Yellowstone ambientato nel far west di fine '800, dal titolo Y: 1883.