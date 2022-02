Yellowstone 4: la serie arriverà interamente in streaming su Peacock e non su Paramount+

Il finale di Yellowstone ha registrato ascolti da record, e adesso l'intera stagione si appresta ad arrivare su Peacock. La data è stata comunicata oggi dalla NBC: si tratterà del 28 Marzo.

Yellowstone 4 ha convinto non solo gli spettatori, che hanno fatto registrare un picco di 9.4 milioni di ascolto, con un incremento dell'81% rispetto al finale della terza stagione, ma anche la critica, che ha lodato la serie con Kevin Costner.

La scelta di far arrivare lo show completo in streaming è una grande notizia per i fan statunitensi, che attendevano l'uscita in digitale della serie, in modo da poter fare un binge watching dell'intera quarta stagione. A stupire è sicuramente l'arrivo su Peacock, perché come tutti sanno Yellowstone è di Paramount Network, che ha la sua piattaforma. E in effetti l'accordo con la piattaforma della NBC è stato definito dal CEO della Paramount Bob Bakish "sfortunato".

La serie western è uno dei prodotti di successo curati da Taylor Sheridan per Paramount network, con il quale il regista, sceneggiatore e attore ha un accordo, che lo porterà a produrre altre serie, come la già annunciata 1883. Sheridan ha co-prodotto Yellowstone con il co-creatore John Linson e lo stesso Costner, che interpreta anche il protagonista dello show.