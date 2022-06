Yellowstone 5: Josh Lucas e il giovane John Dutton torneranno dopo una lunga assenza

L'attore Josh Lucas tornerà a interpretare il giovane John Dutton nella quinta stagione di Yellowstone. Lo show, creato da Taylor Sheridan e John Linson, segue la famiglia Dutton mentre cerca di mantenere il loro allevamento di bestiame di lunga data tra avidi sviluppatori di terreni e le loro stesse turbolenze familiari.

Lo spettacolo è interpretato da Kevin Costner nei panni di John Dutton, il patriarca del ranch di Yellowstone, mentre Luke Grimes, Kelly Reilly, Cole Hauser, Wes Bentley, Jefferson White, Gil Birmingham, Kelsey Asbille, Brecken Merrill, Jefferson White, Forrie Smith, Denim Richards, Ian Bohen, Finn Little e Ryan Bingham completano il cast principale.

Yellowstone, che tornerà con una quinta stagione, ha tradizionalmente fatto affidamento sui flashback per arricchire diversi aspetti della saga della famiglia Dutton in corso. Uno di quei flashback è con una versione più giovane di John Dutton, interpretato da Josh Lucas. L'attore interpreta Dutton sulla quarantina, in genere durante e dopo il periodo in cui sua moglie, Evelyn Dutton, era ancora viva, tradizionalmente interpretata dall'attrice Gretchen Mol. Lucas è apparso in 5 episodi di Yellowstone fino ad oggi, apparendo nelle stagioni 1 e 2, ma da allora è stato assente.

Oggi, Paramount Network ha fornito una serie di annunci di casting per la stagione 5 di Yellowstone, che oltre a Lucas, prevedono il ritorno di Kylie Rogers (giovane Beth Dutton) e Kyle Red Silverstein (giovane Rip Wheeler), con i flashback che sicuramente scaveranno più a fondo nella relazione tra Beth e Rip (soprattutto ora che sono sposati). Jacki Weaver tornerà come promotore di terreni Caroline Weaver, mentre anche Mo Brings Plenty, Jen Landon, Kathryn Kelly e Wendy Moniz torneranno come personaggi abituali della serie. La quinta stagione di Yellowstone includerà anche alcuni nuovi membri del cast, tra cui Kai Caster nei panni di un giovane cowboy, Lainey Wilson nei panni di una musicista di nome Abby, Lilli Kay nei panni di Clara Brewer, una nuova assistente dei Dutton, e Dawn Olivieri nei panni di Sarah Atwood.

In attesa dei nuovi episodi, vi lasciamo con la nostra recensione di Yellowstone 4.