Yellowstone 5, caos per la serie Paramount: ecco i motivi dei contrasti con Kevin Costner?

Qualche settimana fa erano emersi dei report che indicavano come la produzione di Yellowstone e Kevin Costner fossero ai ferri corti, ma adesso emerge un quadro più chiaro di quello che starebbe accadendo alla serie Paramount. La disputa sarebbe incentrata sul desiderio dell'attore di accorciare i tempi di produzione per la restante della stagione.

Secondo quanto riferito, Kevin Costner vorrebbe dedicare solo una settimana alle riprese della seconda metà della quinta stagione di Yellowstone.

In un nuovo ampio resoconto di Matthew Belloni di Puck, il team di Costner ha concesso ai produttori di Yellowstone una sola settimana quest'estate per girare le sue scene per gli otto episodi rimanenti, con due giorni aggiuntivi previsti in autunno.

Tuttavia, anche queste voci sono state subito smentite: "L'idea che Kevin sia disposto a lavorare solo una settimana per la seconda parte della quinta stagione di Yellowstone è una menzogna assoluta", ha dichiarato a Belloni l'avvocato di Hollywood Marty Singer. "È ridicolo e chiunque lo suggerisca non dovrebbe essere creduto nemmeno per un secondo. Come tutti coloro che conoscono Kevin sanno bene, egli è incredibilmente appassionato dello show e ha sempre fatto di tutto per assicurarne il successo".

Nel suo articolo, Belloni spiega poi che il contratto originale di Costner per la serie prevedeva un aumento della retribuzione nel caso in cui la serie fosse durata sei episodi, passando da 1.2 a 1.5 milioni di dollari a episodio. Considerando i vari ritardi che la serie ha subito, la seconda parte della Stagione 5 di Yellowstone verrà girata e distribuita essenzialmente nella finestra iniziale che avrebbe dovuto essere riservata alla sesta stagione della serie.

"Ma più probabilmente si tratta di una collaborazione che ha fatto il suo corso. [Il creatore di Yellowstone] Taylor Sheridan è sicuramente furioso, mi dicono che non può finire di scrivere gli episodi della seconda parte di stagione fino a quando la diatriba con Costner non sarà risolta e saprà se la sua star è dentro o fuori", sostiene l'insider. "McCarthy, Sheridan e il produttore principale David Glasser avrebbero pianificato da tempo l'eventuale uscita di scena di Costner. Sheridan ha già pensato di far fuori John Dutton in passato, ma questa volta, come si dice, è una questione personale".

La seconda parte di Yellowstone 5 dovrebbe arrivare questa estate su Paramount+, ma a questo punto bisognerà attendere come si svilupperà questa vicenda.