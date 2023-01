Yellowstone 5, Gabriel Guilbeau rivela: 'Non avevo mai recitato prima'

A pochi giorni di distanza dalle ultime dichiarazioni di Cole Hauser, che sembrerebbe aver confermato la stagione 6 e 7 di Yellowstone, oggi torniamo a parlare dello show creato da Taylor Sheridan a seguito di un'intervista di una star della serie.

Gabriel Guilbeau, che interpreta lo chef della famiglia Dutton Gator, ha infatti raccontato alcuni retroscena legati al suo personaggio. L'attore, che ricopre anche il ruolo di capo del personale di servizio nello show, ha rivelato di utilizzare il nome Gator anche fuori dal set nella vita di tutti i giorni ed ha confessato di non aver mai recitato in nessun'altro progetto prima del suo ingresso nella serie.

"Non avevo mai recitato prima", ha raccontato nella sua recente intervista con Delish. "Stavo tremando di paura".

L'attore, che lavora anche nelle altre serie dell'universo di Yellowstone, ha definito gli show come i "più difficili della televisione". Per quanto riguarda le sue altre mansioni, Guilbeau prepara da mangiare a più di 300 persone al giorno - quasi il doppio quando lavora per 1883.

"Ho dovuto cucinare sul fianco di una montagna e portare il cibo ancora più in alto", ha concluso l'attore.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che pochi giorni fa Kevin Costner ha vinto il Golden Globe per la sua interpretazione in Yellowstone. Rimanete sintonizzati per i prossimi aggiornamenti!