Yellowstone 5, Kevin Costner spiega: 'La quinta stagione sarà dura per John Dutton'

La quinta stagione di Yellowstone ha da poco fatto il suo esordio su Paramount, e come possiamo intuire dalla piega dei nuovi episodi non sarà affatto una stagione facile per il suo protagonista, John Dutton, il personaggio interpretato dal Premio Oscar Kevin Costner. Quest'ultimo ha parlato delle difficoltà che incontrerà nel corso della stagione.

Nei nuovi episodi, John Dutton è entrato a malincuore nel mondo della politica, diventando governatore del Montana per proteggere il ranch di famiglia nonostante la sua avversione per le cariche pubbliche. La decisione di candidarsi a governatore potrebbe essere positiva per lo Yellowstone Ranch nel lungo periodo, ma avrà effetti negativi su John nel breve termine.

Nel corso di una recente intervista a USA Today, Costner, che interpreta il personaggio di John Dutton da ormai un lustro, ha parlato della sua evoluzione e di come il tempo che trascorrerà lontano dal ranch di famiglia sarà davvero difficile per lui. "So quanto sarà difficile per lui", ha spiegato Costner. "Il suo cuore è al ranch, non a cercare di trovare un compromesso con le persone. Questo sarà problematico. Il margine in cui può operare che non è così ampio come alcuni vorrebbero. E non cambierà".

Recentemente, il creatore di questa grande epopea western di frontiera, Taylor Sheridan, ha spiegato perché non crede che Yellowstone sia una serie per Repubblicani: "La chiamano 'la serie dei conservatori' o 'la serie dei repubblicani'" ha raccontato Sheridan a The Atlantic. "E mi fa molto ridere. Davvero? La serie parla delle migrazioni dei nativi americani, del modo in cui le donne native americane venivano trattate, dell'avidità imprenditoriale, della gentrificazione dell'Occidente e dell'accaparramento delle terre. È una serie per Repubblicani?".

Yellowstone 5 ha esordito su Paramount Network il 13 novembre 2022, mentre in Italia Sky ha confermato che arriverà entro l'autunno, quando i nuovi episodi della serie targata Paramount+ saranno disponibili su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Nel frattempo, eccovi anche il primo trailer di 1923, spin-off di Yellowstone con Harrison Ford e Helen Mirren.