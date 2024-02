Yellowstone 5, Kevin Costner tornerà per l'ultimo episodio della serie?

La riprese della seconda parte di Yellowstone 5 prenderanno il via nel corso dell'anno e come noto il creatore dello show Taylor Sheridan dovrà fare a meno di Kevin Costner, la star della serie che ha rotto con la produzione a causa dei suoi impegni. Tuttavia, un nuovo aggiornamento suggerisce che Costner vorrebbe tornare per l'ultimo episodio.

Dopo aver appreso che Costner non sarebbe stato messo sotto contratto per la serie, e dopo aver appreso che non c'erano piani per un suo ritorno nei panni di John Dutton, sembra che ora le cose siano un po' più complicate per quanto riguarda l'attore protagonista della serie.

Secondo un nuovo articolo di Puck News, uno dei rappresentanti di Kevin Costner avrebbe chiesto al creatore di Yellowstone, Taylor Sheridan, di permettere all'attore di tornare per concludere il suo ultimo arco narrativo nella serie. Non è ancora stato reso noto se Sheridan è d'accordo o meno, tuttavia, secondo quanto riferito, il creatore sarebbe soddisfatto di come ha scritto gli ultimi episodi della quinta stagione senza il coinvolgimento di John Dutton.

Con le riprese di Yellowstone che si svolgeranno in primavera e in estate, non ci vorrà ancora molto prima che la macchina produttiva cominci a muoversi.

Yellowstone si concluderà dopo gli ultimi episodi della quinta stagione, ma la Paramount ha annunciato che è in lavorazione una serie sequel di Yellowstone. Si dice che Matthew McConaughey sia legato alla nuova serie, che al momento non ha un titolo ufficiale (è in lavorazione con il titolo provvisorio di 2024) né ha confermato ufficialmente il coinvolgimento di McConaughey. Al momento, la quinta stagione di Yellowstone dovrebbe tornare con gli ultimi episodi in streaming a novembre.

Se volete recuperare Yellowstone prima che la serie ritorni per i suoi ultimi episodi (con o senza il coinvolgimento di Kevin Costner), potete ora recuperare la serie in streaming su Paramount+. Yellowstone ha debuttato negli Stati Uniti anche in chiaro in televisione la domenica sera sulla CBS. Per un riassunto di tutti gli spin-off e prequel di Yellowstone, vi consigliamo il nostro approfondimento.