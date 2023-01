Yellowstone 5, Kevin Costner vince il Golden Globe ma è assente per l'alluvione negli USA

Kevin Costner ha vinto ieri il Golden Globe come miglior attore in una serie televisiva drammatica per la sua performance in Yellowstone, la serie dei record di Paramount Network, ma l'attore non ha potuto partecipare alla cerimonia di premiazione a causa dell'alluvione che si è abbattuta su Santa Barbara e che sta vessando la California.

In un video postato su Instagram prima dell'evento, Costner aveva dichiarato: "Mi dispiace molto per tutti coloro che si stavano sintonizzando per guardare i Golden Globes. Io e Chris non potremo essere presenti. Ieri abbiamo dovuto ritirare i bambini da scuola a Santa Barbara. È la seconda volta in cinque anni che le autostrade della città si allagano e ci siamo ritrovati dalla parte sbagliata della città e ieri sera non siamo riusciti a tornare indietro. Stamattina, con le autostrade chiuse, non siamo nemmeno riusciti a tornare a casa in tempo. Non c'è nessuno più triste di noi per non essere presente ai Golden Globes".

Ringraziando i suoi colleghi di cast e i registi di Yellowstone, Costner ha aggiunto: "Mi dispiace molto di non poter essere lì. Avrei davvero voluto... Ci siederemo davanti alla televisione e vedremo cosa succederà".

Costner è stato nominato insieme a Jeff Bridges (The Old Man), Diego Luna (Andor), Bob Odenkirk (Better Call Saul) e Adam Scott (Scissione). Il Golden Globe di ieri segna la prima vittoria di Yellowstone alla cerimonia. La serie creata da Taylor Sheridan, attualmente in onda con la quinta stagione, è stata candidata ai SAG Award nel 2022, ma non ha ricevuto altre nomination ai Golden Globe.

