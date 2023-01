Yellowstone 5: Paramount svela la data d'uscita della seconda parte di stagione

Attraverso un nuovo spot pubblicitario diffuso anche in streaming, Paramount ha annunciato la data d'uscita della seconda parte della quinta stagione di Yellowstone. Dopo l'incredibile midseason finale, gli appassionati della serie di successo scritta da Taylor Sheridan e con protagonista Kevin Costner dovranno attendere parecchio per la sua fine.

Nel corso dello spot non si fa riferimento a una data precisa per la messa in onda dei nuovi episodi, ma Paramount assicura che la seconda parte di questa quinta ed entusiasmante stagione debutterà sul suo servizio streaming la prossima estate. Un attesa non certo breve, dato che siamo solamente all'inizio del nuovo anno e che quindi gli appassionati dello show dovranno pazientare parecchio, almeno sei mesi, prima di vedere tornare la famiglia Dutton capitanata da Kevin Costner, ora nel suo nuovo ruolo di governatore del Montana.

Nei nuovi episodi, infatti, John Dutton è entrato a malincuore nel mondo della politica, diventando governatore del Montana per proteggere il ranch di famiglia nonostante la sua avversione per le cariche pubbliche. La decisione di candidarsi a governatore potrebbe essere positiva per lo Yellowstone Ranch nel lungo periodo, ma avrà effetti negativi su John nel breve termine.

Recentemente, il creatore di questa grande epopea western di frontiera, Taylor Sheridan, ha spiegato perché non crede che Yellowstone sia una serie per Repubblicani: "La chiamano 'la serie dei conservatori' o 'la serie dei repubblicani'" ha raccontato Sheridan a The Atlantic. "E mi fa molto ridere. Davvero? La serie parla delle migrazioni dei nativi americani, del modo in cui le donne native americane venivano trattate, dell'avidità imprenditoriale, della gentrificazione dell'Occidente e dell'accaparramento delle terre. È una serie per Repubblicani?".

La quinta stagione di Yellowstone è già un successo. Dopo aver visto come il trailer di Yellowstone 5 ha frantumato ogni record (14,4 milioni di visualizzazioni e 1,7 milioni di contatti nelle prime 24 ore dalla sua pubblicazione il 29 settembre), Paramount ha riferito che la première di Yellowstone è aumentata del 52% nella fascia adulti 18-34 anni (2,53 Live+Same Day contro 1,67) rispetto al debutto della quarta stagione. Più di 12 milioni di spettatori si sono sintonizzati sull'episodio attraverso le diverse piattaforme di proprietà di Viacom.

Nel frattempo, sempre su Paramount+, ha debuttato con record anche 1923, la serie prequel con protagonisti Harrison Ford e Helen Mirren.