Yellowstone 5: quando arriveranno su Sky i nuovi episodi della serie con Kevin Costner?

Con Harrison Ford ed Helen Mirren blindati per il prequel 1932, i fan dell'universo narrativo neo-western creato da Taylor Sheridan si stanno domandando: quando uscirà in Italia la quinta stagione di Yellowstone, l'acclamata serie tv con protagonista Kevin Costner?

A rispondere ci pensa Sky, che in queste ore ha confermato che Yellowstone 5 arriverà in Italia in autunno, quando i nuovi episodi della serie targata Paramount+ saranno disponibili su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Nella prossima stagione, che con ben 14 episodi sarà la più lunga della storia di Yellowstone, tornano i cowboy e le immense praterie della famiglia Dutton, in un’avvincente saga familiare con l’attore e regista premio Oscar di Balla coi lupi nei panni del cowboy John Dutton, proprietario del leggendario ranch nel Montana.

Scritti e prodotti da Taylor Sheridan, i nuovi episodi proseguono la narrazione dell’epopea neo-western sulle storie di confine dei Dutton e il loro viscerale legame con lo sterminato e ambitissimo ranch di cui sono proprietari da generazioni. Il racconto della quinta stagione inizierà con John intenzionato a diventare il nuovo governatore del Montana, l’unico modo che gli rimane per continuare a difendere il suo ranch da investitori e costruttori. Nel cast dei nuovi episodi anche Kelly Reilly, Cole Hauser, Luke Grimes, Wes Bentley, Gil Birmingham e Kelsey Asbille.

Per altre letture, vi ricordiamo che Kevin Costner è pronto a dirigere la sua nuova opera Horizon, un epico western da 11 ore che sarà suddiviso in 4 film.