Yellowstone 5, quando esce la prossima stagione con Kevin Costner?

C'è attesa per la quinta stagione di Yellowstone, la fortunatissima serie neowestern che porta la firma di Taylor Sheridan e può contare su un protagonista d'eccezione come Kevin Costner. I primi report la davano al 2022 inoltrato, ma un recente aggiornamento sullo stato della lavorazione la fissa molto in anticipo sul calendario.

Ormai ha assunto le proporzioni di un franchise alla stregua di molti altri spettacoli di successo nati negli ultimi anni su piccolo schermo, la serie creata, scritta e diretta da Taylor Sheridan, che per la mole di lavoro che sta sostenendo ha infatti lamentato dei ritmi di lavoro massacranti per Yellowstone. Sono passati pochi mesi (era dicembre 2021) quando Sheridan ci aveva deliziato con la quarta stagione di Yellowstone. Ma da allora, le prospettive sul futuro della serie si sono fatte molto più vaste in pochissimo tempo, vedendo susseguirsi un aggiornamento dopo l’altro sullo stato della produzione e dello sviluppo delle prossime stagioni (perché sì, ce ne saranno molte altre) e sui nuovi spinoff di Yellowstone di recente annuncio.

Non vi nascondiamo che c’è una leggera confusione, quasi frenetica, sull’uscita dei prossimi episodi. È stato reso noto che la quinta con Kevin Costner sarà la stagione più lunga di tutta la sua storia televisiva, con la bellezza di 14 episodi che saranno divisi in due parti. Prima dell’annuncio, ci si aspettava che la serie arrivasse in blocco nell’inverno del 2022, ma ora una nuova indiscrezione del Wall Street Journal – che possiamo considerare piuttosto affidabile, anche se è l’unica fonte del report – fissa l’uscita dei primi episodi già nell’estate di quest’anno. Ciò che crea confusione è il calendario riprese, che rimane fisso al prossimo maggio per l’inzio dei ciak, teoricamente, proprio della quinta stagione.

Sempre lo stesso calendario riporta un tempo lunghissimo per la produzione, proprio quello che ci si aspetterebbe necessario per girare tutti e 14 gli episodi e non solo la seconda metà. Queste riprese dovrebbero concludersi, infatti, proprio nell’inverno del 2022 che avrebbe dovuto ospitare l’uscita della serie. In questo modo, considerando anche i tempi di post-produzione che non crediamo inclusi nella tabella, appunto, solo produttiva, le due parti potrebbero vedersi separate da più di mezzo anno di distanza. Da qui la confusione. Stando agli elementi raccolti finora però, per quanto atipico, sembra che i primi 7 episodi siano fissati dunque per l’estate, mentre altrettanti seguiranno nel 2023.

Non è infatti credibile, in termini di uscita, che le imminenti riprese comprendano anche la prima parte, ritardandola quindi ben oltre la fine del 2022. Ciò che genera ulteriore stranezza, è che divisioni di questo tipo sono ormai una strategia rodata delle piattaforme di streaming, ma perlopiù adoperate nel caso di ultime stagioni, come sta avvenendo per esempio proprio in questi giorni con Better Call Saul 6. Peccato (o per fortuna) che Sheridan abbia già anticipato con una certa sicurezza sia una sesta che una settima stagione.