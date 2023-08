Yellowstone 5, quando esce la nuova stagione della serie?

In questi tempi di scioperi e slittamenti il piccolo schermo offre ormai pochissimi punti fermi: sono moltissime le serie ad aver rallentato o fermato la produzione e le cui nuove stagioni, di conseguenza, sono destinate a vedere la luce tra un bel po' di tempo. Sarà dunque Yellowstone una delle nostre ultime certezze?

A dirla tutta non ne siamo così sicuri: la quinta stagione della serie con Kevin Costner ha fatto il suo esordio durante lo scorso novembre per poi fermarsi con il midseason finale andato in onda a gennaio negli Stati Uniti (e a marzo qui da noi), ma le cose sembrano essersi fatte complicate per quanto riguarda la sua seconda parte.

A parlarne è stato di recente l'attore Luke Grimes, che ha ammesso l'esistenza di problemi non proprio di poco conto per quanto riguarda questi nuovi episodi: di mezzo, stando a quanto abbiamo letto, dovrebbero esserci proprio gli scioperi di cui sopra, che sarebbero alla base di alcuni disaccordi tra la produzione e la star indiscussa dello show, il già citato Kevin Costner.

La seconda parte della quinta stagione di Yellowstone avrebbe dovuto fare il suo esordio tra quest'estate e i primi mesi del 2024: se il trend non dovesse cambiare a breve, però, non è da escludere che le tempistiche possano dilatarsi in misura considerevole.