Yellowstone 5, l'ultima stagione è nei guai? Grosse ombre sulla serie con Kevin Costner

La star di Yellowstone Luke Grimes ha fornito ai fan un aggiornamento sulla situazione della seconda parte della stagione 5 e non sono notizie positive. L'ultimo lotto di episodi della serie tv con Kevin Costner potrebbe essere in pericolo, a causa di alcuni disaccordi con l'attore. Inizialmente le riprese dovevano iniziare a marzo.

A causa di problematiche legate alle discussioni tra Taylor Sheridan e Costner, la produzione è slittata. Intervistato da People, Grimes ha informato i fan che le riprese della seconda parte non sono ancora iniziate a causa probabilmente dello sciopero degli sceneggiatori.



"Non abbiamo iniziato le riprese della seconda metà della quinta stagione a causa dello sciopero degli sceneggiatori" ha dichiarato Grimes "Penso che saremmo sul set se non ci fosse [lo sciopero]. Ma ha la precedenza su tutto. Devono sistemare tutto e poi ci penseremo noi".

Quasi impossibile rispettare, ad oggi, la deadline fissata inizialmente a novembre.



A questo punto la seconda parte verrà distribuita nel 2024, in attesa di riprendere i lavori sul set. Kevin Costner non è più sotto contratto con Yellowstone, come ha dichiarato lui stesso qualche giorno fa. L'attore ha deciso di lasciare il progetto e non parteciperà nemmeno ai vari ed eventuali spin-off che potrebbero nascere in futuro.

