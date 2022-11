Yellowstone 5: Taylor Sheridan contro chi la definisce 'la serie dei Repubblicani'

A pochi giorni dal debutto della quinta stagione di Yellowstone, il creatore della serie Taylor Sheridan si è esposto per prendere le difese della sua creazione, classificata da alcuni critici come "anti-woke".

"Lo chiamano 'lo spettacolo dei conservatori' o 'lo spettacolo dei repubblicani'" ha raccontato Sheridan a The Atlantic. “E mi fa molto ridere. Sono tipo, 'Davvero?' Lo spettacolo parla delle migrazioni dei nativi americani, del modo in cui le donne native americane venivano trattate, dell'avidità aziendale, della gentrificazione dell'Occidente e dell'accaparramento delle terre. È uno spettacolo per Repubblicani?"

Come raccontato dallo stesso Sheridan, l'obiettivo di "Yellowstone" è sempre stato quello di raccontare "una narrazione responsabile", enfatizzando la gravità di alcune decisioni. In Occidente, queste conseguenze portano spesso a morti sanguinose, di solito per la protezione della famiglia o della proprietà. La serie è stata ispirata in parte dai western di Clint Eastwood e dall'esperienza diretta dello sceneggiatore cresciuto in un ranch a Waco, in Texas.

Sempre a The Atlantic, l'attore di "Yellowstone" Jen Landon ha parlato della popolarità dello spettacolo a livello nazionale. "C'era un tale bisogno di questo show", ha dichiarato alla rivista. "Un gruppo demografico di persone che normalmente associo a quelle che non sanno aprire Netflix è riuscito invece a guardare questo programma su Paramount perché ne aveva bisogno, perché non potevano relazionarsi con nient'altro".

Per salutarvi, vi lasciamo con le prime foto di Harrison Ford nello spin-off di Yellowstone '1923'.