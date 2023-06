Yellowstone 5, Taylor Sheridan nega i contrasti sul set con Kevin Costner: 'Tutto falso'

L'addio di Kevin Costner e la fine di Yellowstone al termine della quinta stagione non sono dipese in alcun modo dai contrasti tra la star Premio Oscar e l'autore dello show Taylor Sheridan sulla direzione della storia. Sheridan, infatti, ha confermato in una recente intervista che il problema principale è stato il calendario impegni dell'attore.

Secondo The Hollywood Reporter, il pluripremiato scrittore e produttore ha risposto alle affermazioni secondo cui Costner non fosse soddisfatto dell'evoluzione del suo personaggio, John Dutton, nel corso della serie, una preoccupazione che, a quanto pare, avrebbe portato a molti conflitti. Sebbene il creatore abbia riconosciuto i problemi della star con il suo arco narrativo, Sheridan ha affermato che le voci sono state ampiamente ingigantite.

"Non ho mai avuto questa conversazione con Kevin", ha detto Sheridan. "C'è stato un momento nella seconda stagione in cui era molto arrabbiato e diceva che il personaggio non stava andando nella direzione che voleva. Gli ho detto: 'Kevin, ti ricordi che ti ho detto che questo è essenzialmente Il Padrino ambientato nel più grande ranch del Montana? Sei così sorpreso che il Padrino uccida delle persone?".

L'autore ha rivelato di essere rimasto particolarmente scontento dall'addio di Costner.

Sheridan ha anche ammesso che la seconda stagione di Yellowstone potrebbe essersi allontanata troppo dal fulcro degli impegni e della vita familiare dei Dutton, riconoscendo che sono state apportate alcune modifiche per riportare la serie a ciò che Costner aveva immaginato per John Dutton.

"Ciò a cui si è aggrappato è stato l'impegno di [Dutton] nei confronti della sua famiglia e del suo stile di vita. Il grande fallimento di Dutton è quello di non essersi evoluto con i tempi, di non aver trovato diverse fonti di guadagno [per il ranch]. Kevin pensava che la seconda stagione si stesse allontanando da questo punto, e non credo avesse torto. Nella terza stagione ci siamo tornati", ha spiegato Sheridan.