Yellowstone 5: il nuovo trailer della serie aumenta l'hype per l'arrivo su Paramount

Quando mancano ormai soltanto pochi giorni al debutto dello show su Paramount Network, è stato diffuso un trailer finale della quinta stagione di Yellowstone, che vedrà il ritorno della famiglia Dutton e soprattutto il John Dutton di Kevin Costner assumere il ruolo di Governatore del Montana. Possiamo letteralmente sentire crescere l'hype.

Il nuovo trailer ha debuttato nel corso dei 56esimi Annual Country Music Association Awards, e pone il sacrificio al centro di tutto ciò che accade nel regno dei Dutton. John Dutton ha esordito con una citazione che abbiamo già sentito in precedenza, parlando del suo dolore per il fatto che sua moglie deve abbassare lo sguardo e occuparsi della loro famiglia. Da lì, il trailer mostra anche un Jamie Dutton che appare arrabbiato e nervoso in diverse scene e un momento di commozione è riservato anche al personaggio di Kayce Dutton.

I fan hanno assistito anche a un bellissimo momento tra Rip e Beth che, almeno, ci fa sperare in un futuro che preveda un qualche tipo di lieto fine alla "vissero per sempre felici e contenti". La coppia ne ha passate tante e se vogliamo che qualcuno abbia una percorso più facile in questa stagione, sono loro.

John non vuole essere il politico preferito di nessuno ⏤, ma si assume il ruolo di un uomo che non si ferma finché la sua famiglia non è completamente protetta. La famiglia Dutton è il cuore della serie e ha molto da risolvere prima della fine della quinta stagione.

Yellowstone 5 arriverà su Paramount Network il 13 novembre 2022, mentre in Italia Sky ha confermato che arriverà in autunno, quando i nuovi episodi della serie targata Paramount+ saranno disponibili su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Nella prossima stagione, che con ben 14 episodi sarà la più lunga della storia di Yellowstone, tornano i cowboy e le immense praterie della famiglia Dutton, in un’avvincente saga familiare con l’attore e regista premio Oscar di Balla coi lupi nei panni del cowboy John Dutton, proprietario del leggendario ranch nel Montana.

La serie prequel 1923 arriverà su Paramount+ questo inverno: protagonisti Harrison Ford e Helen Mirren.