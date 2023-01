Yellowstone 5, Wes Bentley sul finale: 'Ci siamo davvero scontrati fisicamente'

Yellowstone è una delle serie più seguite del momento non solo grazie a una scrittura fluida e articolata a un tempo, scritta efficacemente da Taylor Sheridan, ma anche per merito della dedizione che ciascun membro del cast sembra dedicargli. Un esempio è la preparazione sostenuta da Wes Bentley e Kelly Reilly per una scena in particolare.

Il confronto finale tra Beth e Jamie Dutton nel finale di metà stagione della quinta stagione di Yellowstone è uno di questi esempi, nonché un momento davvero di alta tensione per gli spettatori dello show. Nel corso di un'intervista a The Wrap, Bentley ha parlato della preparazione a questo tipo di scena e confronto tra i due personaggi:

"Abbiamo lavorato a lungo per costruire questo aspetto. Quando ci siamo incontrati, siamo entrati in sintonia e lei è una persona così dolce e diversa da Beth. Non ha quella vena di freddezza e quindi, per immergersi in quello stato con lei, abbiamo lavorato insieme su quanto potesse essere cattiva con Jamie, perché era fondamentale", ha dichiarato Bentley.

"Lei si stava impegnando molto, stava facendo un ottimo lavoro, stavamo lavorando insieme ed è stato davvero divertente. Ci siamo resi conto della cattiveria che doveva esserci tra i due, per arrivare a usare semplicemente le mani", ha spiegato Bentley parlando dello scontro fisico tra i due per la scena. "Ci fidiamo l'uno dell'altro perché ci conosciamo e andiamo d'accordo. Le ho detto: 'Puoi farlo e basta. Fallo. Non preoccuparti di me. Sai, se fa male va bene, lo supereremo, verrà benissimo'. E ha funzionato".

Bentley ha continuato insistendo sulla fiducia reciproca tra lui e Kelly Reilly: "È stata fantastica in tutte le scene più fisiche, ma anche dal punto di vista emotivo, riuscendo a relazionarmi con lei, dicendomi di andare avanti e di dire cose terribili e di essere terribile con lei. La fiducia ci ha portato a questo punto... ora siamo a un punto in cui non abbiamo nemmeno bisogno di parlare molto. Sappiamo che la fiducia c'è".

Per altri approfondimenti, pare che Sheridan abbia già deciso il finale di Yellowstone. Nel frattempo, Paramount ha già annunciato la data d'uscita della seconda parte di Yellowstone 5.