Yellowstone 6: previsto un nuovo membro della famiglia Dutton, ma è stato cancellato

Prima degli stravolgimenti cui il creatore della serie Taylor Sheridan è stato costretto in seguito alla decisione di Kevin Costner di lasciare Yellowstone, la famiglia Dutton avrebbe dovuto presentare al suo pubblico un altro membro ufficiale.

In una recente intervista promozionale con Taste of Country, infatti, la rock star cristiana Cory Ashby ha rivelato che per lui era previsto un ruolo in Yellowstone nei panni di un fratello Dutton scomparso da tempo e il cui ritorno sarebbe avvenuto nella sesta stagione. La decisione di cancellare la serie a metà della sua quinta stagione, tuttavia, ha messo fine a questo ritorno inatteso, che avrebbe scosso profondamente la famiglia Dutton. "Ero molto entusiasta di questa possibilità e sono rimasto davvero dispiaciuto quando ho saputo che la serie era stata cancellata", ha detto Asbury. "Io e la mia famiglia ci saremmo trasferiti nel Montana per un anno intero per le riprese, eravamo pronti e poi invece è cambiato tutto".

Ricordiamo che gli episodi finali di Yellowstone usciranno a novembre 2024, dopodiché la serie principale sarà chiusa per sempre. Il futuro del franchise però è più radioso che mai, con due nuovi spin-off e una serie tv sequel con protagonista Matthew McConaughey.

