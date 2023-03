Yellowstone: Ben Affleck svela che Jennifer Lopez è una grande fan della serie Paramount+

Nel corso della campagna promozionale intorno al suo nuovo film da regista, Air - La storia del grande salto, Ben Affleck è intervenuto come ospite nel corso del Bill Simmons Podcast, dove ha parlato anche della sua vita quotidiana e della moglie, Jennifer Lopez, svelando anche che la cantante è una grande fan della serie Paramount+ Yellowstone.

Durante l'intervista al Bill Simmons Podcast, Affleck ha rivelato che la moglie superstar è "attratta dalla storia d'amore" tra Beth Dutton (Kelly Reilly) e Rip Wheeler (Cole Hauser) nella serie di successo della Paramount.

"Jen mi ha mostrato una clip su Instagram di un monologo che (Reilly) fa in macchina con il ragazzo sui modi per diventare ricchi", ha spiegato. "E poi (Lopez) ha detto: 'Adoro la storia di questi due'. Io ho pensato: 'Aspetta un attimo - con Cole Hauser? Cosa ti piace di questa storia? Sono un po' turbato dal fatto che a mia moglie piaccia molto Yellowstone".

Affleck, che nel corso dell'intervista era affiancato dal suo amico di lunga data Matt Damon, ha continuato ad apprezzare il talento di Hauser, così come lo stesso Damon. "Quando abbiamo lavorato con lui, aveva 16 anni, non lo dimenticherò mai", ha ricordato Damon. "Stavamo tornando a Boston... lasciando il set per la prima settimana, guidando verso Cambridge, e ci siamo detti... 'Lasciando fuori me e te, chi è il migliore attore qui?' Ed entrambi, allo stesso tempo, abbiamo pensato: 'Hauser'. Era un talento grezzo, semplicemente sorprendente... e un'anima dolcissima".

Affleck e Damon hanno condiviso lo schermo con Cole Hauser nel lontano 1992 per il film Scuola d'onore, nel cui cast c'era anche un giovane Brendan Fraser, vincitore quest'anno dell'Oscar come Miglior attore per The Whale.

La seconda parte di Yellowstone 5 debutterà su Paramount+ questa estate. Su queste pagine, intanto, potete recuperare il trailer di Air La storia del grande salto, che vedrà riunita la coppia Affleck Damon dopo diversi anni e sancirà la prima volta che Affleck dirige l'amico in un film.