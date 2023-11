Yellowstone, annunciata la data d'uscita degli ultimi episodi e 2 nuovi spin-off

Mentre Kevin Costner si prepara all'uscita del suo nuovo film Horizon, CBS e Paramount hanno finalmente svelato i piani per il futuro della saga di Yellowstone dopo il divorzio tra il creatore Taylor Sheridan e il suo attore protagonista e simbolo.

Il capitolo finale di Yellowstone, ovvero la seconda metà della sua quinta stagione, arriverà nel novembre 2024, vale a dire un anno dopo la data d'uscita originariamente prevista prima degli scioperi e soprattutto prima dei problemi creati dall'addio di Kevin Costner, dato che gli episodi finali della quinta stagione sarebbero dovuti uscire a novembre 2023. Inoltre, il network comunica anche un'ulteriore espansione dell'universo narrativo di Yellowstone con due nuove serie tv, 1944 (titolo provvisorio) e 2024 (titolo provvisorio): la prima sarà ambientata durante gli anni finali della Seconda Guerra Mondiale, mentre la seconda avrà luogo ai nostri giorni e, sebbene non sia stato confermato, si rivelerà essere il sequel di Yellowstone con Matthew McConaughey.

Deadline segnala anche Kevin Costner potrebbe apparire negli ultimi episodi di Yellowstone, anche se al momento le informazioni da questo punto di vista sono poco chiare e contrastanti e non soprattutto non è dato sapere in che forma sarà coinvolto il personaggio di John Dutton. Il futuro del franchise di Yellowstone comunque non sarà messo in dubbio, e con questi due nuovi spin-off appena annunciati la saga sale ad un numero complessivo di 5 serie tv: la principale Yellowstone e gli spin-off 1883, 1923, 1944 e 2024.

Inoltre, continua a consolidarsi il sodalizio tra Taylor Sheridan e Paramount: oltre alle cinque serie tv del franchise di Yellowstone, infatti, lo sceneggiatore ha anche firmatoL le serie Lawmen: Bass Reeves, Tulsa King con Sylvester Stallone, The Mayor of Kingstown con Jeremy Renner e Special Ops: Lioness con Zoe Saldaña.