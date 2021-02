Yellowstone, arriva il prequel: la serie con Kevin Costner si sposta nel 1800!

Taylor Sheridan, co-creatore e produttore esecutivo di Yellowstone, ha firmato un nuovo e imponente accordo globale con ViacomCBS e MTV Entertainment Group per realizzare diverse nuove serie tv, a partire dal prequel di Yellowstone Y: 1883 per il servizio di streaming on demand Paramount+.

Secondo le fonti il contratto, che durerà cinque anni, è a nove cifre e potrebbe raggiungere i 150 milioni di dollari: farebbe di Sheridan uno degli showrunner più pagati della TV.

Come facilmente intuibile, Y: 1883 sarà ambientato nel far west di fine '800 e seguirà la vecchia generazione della famiglia Dutton, i cui membri iniziano in un viaggio a ovest attraverso le Grandi Pianure verso l'ultimo bastione dell'America selvaggia. Sarà una dura rivisitazione dell'espansione occidentale e uno studio intenso su una famiglia in fuga dalla povertà in cerca di un futuro migliore nella terra promessa dell'America: il Montana.

“Taylor Sheridan è un creativo visionario il cui lavoro ha reinventato i generi e accumulato fan in tutto il mondo; siamo entusiasti che consideri ViacomCBS e MTV Entertainment la sua casa", ha dichiarato Chris McCarthy, presidente di MTV Entertainment. "Non potremmo essere più entusiasti di sviluppare la nostra partnership con lui, espandere l'universo di Yellowstone e mostrare il talento sconfinato di Taylor su tutti i nostri marchi e piattaforme".

"Sono entusiasta di continuare la storia di Yellowstone e ringrazio Chris, Keith e David per avermi permesso di continuare a passare del tempo con la famiglia Dutton", ha detto Sherdan. Secondo quanto riferito la serie debutterà entro la fine dell'anno e un primo teaser sarà presentato al Super Bowl domani domenica 7.

