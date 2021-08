Yellowstone, arriva lo Sheridan Universe: cast e dettagli sul prequel 1883!

Taylor Sheridan dirigerà il pilot e ha scritto tutti i 10 episodi della prima stagione di 1883, la serie prequel di Yellowstone. Nel frattempo il cast si arricchisce di new entry come Isabel May, che interpreterà Elsa, la figlia maggiore di John e Margaret Dutton. Il personaggio sarà molto importante all'interno della trama del nuovo show.

Attraverso gli occhi di Elsa (Isabel May) si racconterà gran parte del percorso della famiglia, che partirà dal Texas a bordo di una carovana verso un territorio ostile ma una vita migliore in Montana, dove risiedono ora i Dutton nella serie madre. La serie prequel di Yellowstone è ambientata nel 1800, come suggerisce anche il titolo dello show.



Anche LaMonica Garrett si è unita al cast principale nel ruolo del braccio destro dell'agente Pinkerton, Shea Brennan (Sam Elliott).

Lo show sarà un tassello ulteriore nel progetto che vede al centro Taylor Sheridan, dopo il successo ottenuto con Yellowstone.

Sheridan potrebbe lavorare ad altri cinque drammi tv nei prossimi 18 mesi, incrementando la collaborazione con Paramount+.

Ricordiamo che la serie Yellowstone, con protagonista Kevin Costner, in Italia è trasmessa da Sky. Il cast della serie è composto anche da Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley, Cole Hauser, Kelsey Chow e Danny Huston. Tutto è pronto per l'arrivo della stagione numero 4.



Su Everyeye trovate il nuovo trailer di Yellowstone che anticipa l'uscita della quarta stagione.