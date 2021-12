Yellowstone, in arrivo un Aftershow speciale con il cast e Taylor Sheridan

Per la gioia dei fan di Yellowstone, ViacomCBS continua ad espandere l'universo creato da Taylor Sheridan su Paramount+. Lo streamer ha annunciato ET Presents: Yellowstone Aftershow, uno speciale in due parti con tutto il cast, guidato da Kevin Costner, e il co-creatore/produttore esecutivo Sheridan.

Presentato da Cassie DiLaura di Entertainment Tonight, il primo episodio debutterà domenica 19 dicembre, mentre il secondo debutterà domenica 26 dicembre. ET Presents: Yellowstone Aftershow conterrà interviste con i membri del cast dell'amata serie tv, tra cui Costner, Kelly Reilly, Cole Hauser, Luke Grimes e Jefferson White, e darà ai fan un'anteprima degli ultimi due episodi della quarta stagione.

Non mancheranno anche interviste dietro le quinte con Sheridan e il produttore esecutivo David Glasser che racconteranno i segreti del loro successo. Yellowstone, in onda su Paramount Network, continua a battere record, con la premiere della quarta stagione che ha attirato oltre 14 milioni di spettatori negli Stati Uniti.



Yellowstone racconta l'avvincente storia della famiglia Dutton, guidata da John Dutton (Costner), che controlla il più grande ranch di bestiame negli Stati Uniti. Tra alleanze mutevoli, omicidi irrisolti, ferite aperte e rispetto sudato, il ranch è in costante conflitto con coloro con cui confina: una città in espansione, una riserva indiana e il primo parco nazionale d'America.



Scoprite quando Yellowstone 4 arriverà in Italia, questa stagione è servita anche come trampolino di lancio per l'espansione dell'universo di Sheridan su Paramount+ con il trailer del prequel 1883 rilasciato qualche settimana fa.