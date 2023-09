Yellowstone, ascolti clamorosi al debutto in tv: merito della faida Kevin Costner?

Nella sua normale programmazione, Yellowstone è fermo alla quinta stagione, dato che la seconda parte di quest'ultima non è ancora stata girata a causa dell'impossibilità di Kevin Costner di recarsi sul set per impegni già presi e per alcune dispute con la produzione. Questo non ha impedito di far registrare ascolti record al debutto sulla CBS.

La puntata d'esordio della serie, la prima della prima stagione, ha fatto registrare uno share di 6.6. milioni di spettatori su CBS.

Si tratta di un balzo sostanziale rispetto ai 2,8 milioni di telespettatori fatti registrare dallo stresso episodio quando è stato trasmesso per la prima volta nel 2018 - anche se c'era da aspettarselo, dato che la CBS raggiunge un pubblico più ampio rispetto alle sue reti via cavo sorelle e Yellowstone è diventato da allora un grande successo.

Per un confronto più recente, la messa in onda della première della quinta stagione da parte di Paramount Network a novembre ha attirato 8,8 milioni di spettatori, e i simulcast su Country Music Television, TVLand e Pop TV hanno portato quel numero a 10,5 milioni.

L'episodio di domenica di Yellowstone ha beneficiato anche della spinta di 60 Minutes, andato in onda subito prima e che ha attirato 11,4 milioni di spettatori. La serie continuerà ad andare in onda con due episodi a settimana, tranne che nelle serate di doppio turno della NFL, in cui andrà in onda un solo episodio.

La CBS sta mandando in onda Yellowstone e altri titoli provenienti dall'ecosistema Paramount per riempire la sua programmazione autunnale nel contesto degli scioperi WGA e SAG-AFTRA in corso.

Yellowstone è stata la prima serie creata da Taylor Sheridan per Paramount Global, ma da allora è diventata un vero e proprio universo in continua espansione. La serie prequel 1883 ha debuttato su Paramount+ nel 2022, così come l'altra serie prequel 1923 con Harrison Ford e Helen Mirren, che tornerà per una seconda stagione. La nuova Lawmen: Bass Reeves anticipata da David Oyelowo debutterà su Paramount+ a fine novembre come spin-off di 1883, mentre 6666 arriverà prossimamente su Paramount Network. 1944 è attualmente in fase di sviluppo come sequel di 1923 e un altro spin-off ancora senza titolo è in lavorazione.

Tutto questo considerando che Yellowstone deve ancora essere conclusa con la seconda parte della sua Stagione 5.