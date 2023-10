Yellowstone attaccata dagli allevatori del Montana: 'Non siamo gente violenta'

Il successo di Yellowstone è stata senza alcun dubbio una benedizione per tutti quelli coinvolti nella realizzazione. Per tutto, però, c’è u risvolto della medaglia: lo show è infatti finita al centro delle polemiche dopo che gli allevatori del Montana hanno voluto specificare come l’immagine di loro che ne esce fuori sia distorta e fuorviante.

Dopo aver parlato delle location in cui è stata girata Yellowstone, torniamo a parlare della serie creata da Taylor Sheridan per riportare l’accusa fatta alla produzione da parte dei veri possessori di ranch del Montana.

Gli allevatori hanno infatti ritenuto necessario specificare come lo show con Kevin Costner abbia minato la reputazione degli abitanti del luogo.

Mark Greeno, un allevatore della zona ha specificato: “Lo show ci ha esposto a una cattiva reputazione”.

In contrapposizione a questi timori, l’università del Montana ha analizzato il fatto che la serie avrebbe portato nello stato più di due milioni di turisti che però, come fa notare lo stesso Greeno, hanno contribuito a portare, insieme a un incentivo all’economia e a nuovi posti di lavoro, anche una serie di brutte pratiche riguardo i rifiuti e l’inquinamento.

Un’altra lamentela, questa volta meno seria è venuta dal un membro della tribù di nativi del poso, che ha ritenuto di dover far notare scherzosamente come nello show non vengano mai ritratti i duri inverni del Montana e come il capo tribù Thomas Rainwater sia sempre vestito troppo bene.

L’impatto di Yellowstone sul Montana e sui suoi abitanti potrebbe non fermarsi con la fine della serie, vista anche la probabilità di vedere dei nuovi spin off dello show che potrebbero essere proposti a breve.

In attesa di poter vedere la seconda parte della quinta stagione della serie, vi lasciamo alla recensione di Yellowstone 5 parte 1.