Yellowstone, l'attore Forrie J. Smith boicotterà i SAG Awards: 'Non intendo vaccinarmi'

L'attore Forrie J. Smith, candidato insieme a tutto il cast di Yellowstone ai prossimi SAG Awards, non presenzierà alla cerimonia di premiazione poiché non si è vaccinato e per essere presente occorre esserlo stati. Tuttavia, Smith ha fatto sapere che boicotterà la cerimonia perché non ha alcuna intenzione di vaccinarsi, né lui né i suoi animali.

La cerimonia di premiazione dei SAG Awards avrà luogo il prossimo 27 febbraio, ma Smith non ha alcuna intenzione di vaccinarsi contro il COVID-19: "Volevo scusarmi con tutti per il fatto che non sarò agli Screen Actors Guild Awards. Non è mia intenzione offendere. Non sono vaccinato ed è un requisito esserlo. Non sono vaccinato e non intendo vaccinarmi. Non vengo vaccinato da quando ero un ragazzino. Non vaccino i miei cani, non vaccino i miei cavalli. Non ho mai preso il vaccino antinfluenzale, né lo farò mai. Credo che compromettano la tua immunità. E' una mia convinzione. Non credo a quella roba. Comunque grazie per aver guardato lo show, forse il prossimo anno potremmo vederci sul red carpet".

L'attore, che interpreta il proprietario del ranch Lloyd Pierce nella serie di Taylor Sheridan con Kevin Costner protagonista, ha deriso le norme dei SAG Awards che per presenziare impongono a coloro che desiderino partecipare di avere la terza dose (booster) più un tampone negativo effettuato entro le 48 ore dalla cerimonia (oltre all'indossare la mascherina protettiva).

Nessun portavoce della Paramount ha ancora commentato le parole di Smith.

Notizia recente, la Stagione 5 di Yellowstone sarà divisa in due parti, la prima delle quali andrà in onda nell'estate prossima. L'esordio di Yellowstone 5 coinciderà, inoltre, con il debutto di un'altra serie di Taylor Sheridan, ovvero The Tulsa King con Sylvester Stallone protagonista. La serie è seguitissima, con l'episodio finale di Yellowstone 4 che ha il record di spettatori.