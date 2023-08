Yellowstone, brutte notizie per una coppia amatissima: sentite Kelly Reilly

La prima parte di Yellowstone 5 ha visto l’inizio del matrimonio tra Beth Dutton e Rip Wheeler, celebratosi nell’episodio finale della quarta stagione, ma, stando alle dichiarazioni di una clip dietro le quinte rilasciate da Kelly Reilly la loro storia d’amore non sarà facile e un lieto fine per la coppia è tutto fuorché scontato.

Dopo aver provato a capire quando potrebbe uscire la seconda parte di Yellowstone 5 torniamo a parlare della serie con Kevin Costner per riportare le parole dell’interprete di Beth che riguardano la storia d’amore tra il suo personaggio e Rip Wheeler.

Nei contenuti speciali del Blu-ray della prima parte della stagione 5, l’attrice spiega quali potrebbero essere gli ostacoli alla relazione della coppia preferita dai fan: “Beth è tormentata dal suo passato. Ha molti rimorsi e nasconde a Rip molti segreti che lui non conosce. Quindi c’è qualcosa, sotto la facciata, che un giorno, sono sicura, verrà fuori e lei è abbastanza certa che lo perderà. Lui non sa niente, e lei sta cercando di proteggerlo. Quindi c’è un peso sul suo cuore che non può condividere con lui. Lui cerca di rassicurarla e di amarla, ma non conosce la verità”.

Quindi l’attrice ha parlato del suo amore per il personaggio: “Mi ci avvicino quasi come fa il pubblico. Voglio dire: ho le mie speranze e i miei pensieri per il personaggio. Inoltre dato che la interpreto da più di cinque anni, mi sembra di conoscerla molto bene, ma sto ancora imparando. Ci sono ancora cose che leggo e che non mi aspetto, o a volte desidero qualcosa di diverso per lei, ma è la stessa cosa che succede al pubblico. Siamo tutti in qualche modo vincolati alla visione del narratore e siamo al servizio della storia. Chi può sapere cosa succederà? Come attrice, trovo la cosa molto emozionante”.

In attesa di capire quando potremo vedere di nuovo lo show e cosa succederà nella seconda parte della stagione, vi lasciamo alla recensione della prima parte di Yellowstone 5.