Yellowstone, quel buco di trama che solo in pochi hanno notato

Kevin Costner non tornerà nel finale di Yellowstone: la notizia ha sconvolto i fan, ma non ha stupido dopo i dissapori tra la rete e l'attore. Malgrado qualche turbolenza, la serie Paramount di successo ideata da Taylor Sheridan e John Linson si appresta a chiudere i battenti con successo e con tanti nuovi progetti in mente.

Nei cinque anni in cui sono andate in onda le vicende dalla famiglia Dutton che tenta in ogni modo di preservare il ranch di famiglia, non potevano mancare anche i buchi di trama. In particolare uno accompagna il pubblico fin dalla prima stagione e riguarda la morte di Evelyn Dutton, moglie di John e madre dei suoi quattro figli. Nella prima stagione, il personaggio appare solo in due flashback e in uno di questi viene svelato che Evelyn Dutton muore il 30 marzo 1997 lasciando orfani Beth, Jamie, Lee e Kayce e vedovo il patriarca interpretato da Kevin Costner. La donna cade da cavallo durante una passeggiata con i suoi figli: una tragedia per la famiglia Dutton e un buco di trama per i fan.

Analizzando bene la data, ossia il 30 marzo, e osservando l'ambientazione ci rendiamo conto che in quella data è ancora inverno nel Montana. La scena della prima stagione di Yellowstone, invece, sembra girata in autunno come testimoniano gli alberi sullo sfondo: "In montagna a marzo, le foglie sugli alberi di solito non si sono completamente sviluppate fino al mese di aprile", scrive un fan sul forum Express.

Ma più in generale, la stagione invernale sembra una questione controversa in Yellowstone: ad aprile capita che ci siano ancora nevicate nel Montana e questo aspetto climatica pare sia poco rispettato nella continuità narrativa dello show di Sheridan. In particolare, la neve è totalmente assente nella scena della morte di Evelyn Dutton e questo capita molto raramente in quel periodo.

Un buco di trama che si scontra con l'autenticità ricercata dallo showrunner nel corso di Yellowstone ma si tratta solo della prima stagione: man mano che lo show è cresciuto, Sheridan ha saputo restituire al pubblico lo spirito del Montana.

Il futuro di Yellowstone è lo spin-off con Matthew McConaughey ma il presente sono gli episodi finale di Yellowstone 5 le cui riprese ripartiranno in primavera!