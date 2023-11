Yellowstone: chi doveva essere John Dutton prima di Kevin Costner?

Yellowstone ha riportato ai grandi fasti del passato l’idea di western, seppure rinnovandola secondo nuovi canoni. A seguito dello straordinario successo dello show, Taylor Sheridan si è tolto un sassolino dalla scarpa chiamando in causa HBO, che avrebbe dovuto produrre lo show e che aveva richiesto un altro attore per il ruolo del protagonista.

Dopo aver ufficializzato che Kevin Costner non tornerà per il finale di Yellowstone, torniamo a parlare della fortunata serie Paramount per riportare le parole del creatore dello show che ha accusato HBO di aver avuto un comportamento poco rispettoso e di sicuro non professionale nel momento in cui aveva presentato l’idea per la sua opera.

Stando alle parole di Sheridan, infatti, la compagnia di produzione avrebbe preferito un nome diverso rispetto a quello di Kevin Costner, presentato dal regista e sceneggiatore: “Mi dissero di volere Robert Redford. E che se avessi avuto la disponibilità di Robert Redford avrebbero accettato di produrre l’episodio pilota”.

A quel punto Sheridan avrebbe contattato Redford convincendolo ad accettare la parte, salvo poi ricevere l’ennesima brutta sorpresa da parte della dirigenza di HBO: “Vado al Sundance, passo la giornata con lui e accetta di interpretare John Dutton. Chiamo il vicepresidente senior responsabile della produzione dicendogli di averlo preso. E quando gli ricordo che se avessi avuto Robert Redford avrei avuto via libera lui mi dice: ‘Intendevamo un tipo alla Robert Redford’”.

Un comportamento che Sheridan ha trovato spiacevole e irrispettoso e che, in seguito anche ad altri problemi relativi alla produzione dello show, ha contribuito a far finire Yellowstone alla Paramount.

In attesa di poter vedere gli ultimi episodi dell’intensa serie tv, vi lasciamo alla recensione della prima parte di Yellowstone 5.