Yellowstone chiude! Kevin Costner dice addio, arriva un sequel con Matthew McConaughey?

La quinta stagione di Yellowstone sta per arrivare su Sky, ma nel futuro del franchise televisivo creato da Taylor Sheridan sembra profilarsi una clamorosa rivoluzione.

In queste ore infatti Deadline ha riportato in esclusiva che Yellowstone si chiuderà al termine della stagione corrente, con l'uscita del volto del franchise e protagonista della serie principale Kevin Costner che lascerà il ruolo di John Dutton a causa di conflitti di programmazione e ritmi troppo elevati della produzione, che sarebbero divenuti ormai insostenibili: le fonti dicono che la star, che ha appena vinto il premio come miglior attore televisivo in una serie drammatica ai Golden Globes, avrebbe voluto condensare il suo programma di riprese per la 'Parte 2' di Yellowstone 5 in una sola settimana, dato che è a livello personale è impegnato a dirigere e interpretare il suo nuovo epico film western Horizon da undici ore, che ha scritto insieme a Jon Baird e che è distribuito e prodotto da Warner Bros. Pictures e New Line.

Ma il franchise di Yellowstone non si fermerà, anzi, troverà un nuovo volto simbolo per guidare la carovana: sempre Deadline infatti segnala che Taylor Sheridan ha reclutato Matthew McConaughey per una serie sequel di Yellowstone, che includerà anche molte delle grandi star dello show originale. Al momento comunque non è chiaro se l'estensione del franchise con McConaughey sarà ambientata nel ranch dei Dutton nel Montana o altrove, tuttavia Paramount non ha fornito indicazioni quando contattata da Deadline.

“Non abbiamo notizie da segnalare. Kevin Costner è una parte importante di Yellowstone e speriamo che le cose rimangano così per molto tempo a venire. Grazie alla brillante mente di Taylor Sheridan, lavoriamo continuamente a nuove possibili espansioni del franchise. E Matthew McConaughey è un talento fenomenale con cui ci piacerebbe collaborare", ha detto a Deadline un portavoce di Paramount Network.

Naturalmente vi terremo informati, quindi rimanete sintonizzati.