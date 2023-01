Yellowstone, una cittadina in Michigan ospita un festival a tema! I dettagli

Negli ultimi anni Yellowstone è diventata una delle serie più seguite dal pubblico, grazie anche al lavoro di Taylor Sheridan, che nel frattempo ha espanso l'universo dello show con altre serie spin-off. L'attenzione nei confronti della serie con Kevin Costner ha convinto una cittadina del Michigan ad organizzare un evento ad hoc.

La Camera di Commercio della Greater Brighton nell'Area di Brighton in Michigan ha annunciato che ospiterà lo Yellowstone Country Music Festival nel mese di luglio a Mt. Brighton, nel comune di Genoa. La serie è talmente seguita che il trailer di Yellowstone ha fatto il record di visualizzazioni.

"Non possiamo organizzare i nostri festival in centro. Abbiamo deciso di non organizzare il festival dell'arte quest'anno e di organizzare invece questo festival di musica country e speriamo diventi un punto fermo annuale. Stiamo sfruttando al meglio una situazione difficile e uscendo dagli schemi" ha dichiarato Pam McConeghy, presidente e amministratrice delegata della Camera di Commercio della Greater Brighton Area. Sarà un evento il più realistico possibile:"Sarà come lo show tv con un concorso simile e cose del genere. [...] Lo vogliamo il più realistico possibile".



Un video a tema Yellowstone è stato pubblicato sull'account Instagram della suddetta Camera di Commercio. Una delle iniziative più interessanti della manifestazione, che si terrà il 22 luglio, infatti è un concorso per i migliori costumi ispirati ai personaggi della serie con Kevin Costner.



Qualche giorno fa Kevin Costner ha vinto il Golden Globe ma era assente alla cerimonia perché bloccato a causa dell'alluvione negli USA.