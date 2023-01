Yellowstone, Cole Hauser conferma: 'Le Stagioni 6 e 7 ci saranno sicuramente'

Mentre aspettiamo il ritorno di Yellowstone 5 su Paramount+, il network proprio non ne vuole sapere di concludere la serie che è in sostanza la sua gallina dalle uova d'oro. Secondo quanto dichiarato dall'attore Cole Hauser, interprete di Rip Wheeler nello show dei record, sembra che assisteremo al ritorno di Yellowstone ancora per qualche anno.

Nel corso di un'intervista concessa a Entertainment Tonight, pare che Yellowstone tornerà ancora per almeno altre due stagioni oltre a questa quinta attualmente in programmazione. "Posso dirvi che ci sarà la [sesta] stagione e che ci sarà una settima, questo è tutto ciò che posso dire", ha dichiarato Hauser. "È tutto quello che posso dirvi". Quando gli è stato chiesto se poteva condividere altri dettagli, l'attore ha aggiunto: "No, mi piace scoprirlo insieme ai fan. Sarà una sorpresa".

Recentemente, invece, durante un'intervista a IndieWire, è stato chiesto a Kelly Reilly (Beth Dutton) qualche anticipazione sul resto della quinta stagione. "Non ho ancora letto nulla", ha risposto la Reilly. "La tengono impacchettata, in modo che nessuno faccia un errore e parli con un giornalista simpatico e spifferi tutto. Non lo so e non voglio saperlo. Quando arrivano i copioni, inizia il lavoro. Ho appena girato un film con Kenneth Branagh a Londra e sto per lavorare con Bob Zemeckis al suo prossimo film, dopodiché ricomincerò con Yellowstone. Quindi, ho un altro ruolo in testa e Beth sarà costretta ad aspettare un attimo".

In brevissimo tempo, Yellowstone è diventata tra le serie più viste del momento e la serie più vista di sempre su Paramount Network e sul nuovo servizio di streaming Paramount+. Questa recente ondata di entusiasmo ha portato a diverse candidature e riconoscimenti, l'ultimo il Golden Globe vinto da Kevin Costner come miglior attore protagonista, riuscendo a battere una forte concorrenza che vedeva favorito Bob Odenkirk per Better Call Saul.

Sfortunatamente Costner non ha potuto ritirare il premio personalmente perché bloccato in California dall'alluvione che si è abbattuta sul paese nei giorni scorsi.