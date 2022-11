Yellowstone 5, Cole Hauser sul ruolo di Rip Wheeler: 'Ha un'oscurità che amo'

Mentre manca sempre meno all'arrivo della quinta stagione di Yellowstone, per promuovere le nuove puntate Cole Hauser è stato ospite del Tonight Show di Jimmy Fallon in cui ha potuto parlare ampiamente del proprio personaggio, Rip Wheeler. Hauser ha parlato anche della ragione per cui sente il personaggio così vicino alla sua persona.

Parlando proprio del suo rapporto con Riprese Wheeler da Fallon, Cole Hauser ha dichiarato: "Sai, quando guardavo la famiglia Dutton, per me erano tutti fantastici. Ovviamente, sai, Wes è fenomenale e Luke, ma quello che mi ha colpito è stato Rip. Ha un'oscurità che adoro e una passione per Beth e ho pensato che questo è un personaggio che non solo può crescere, ma che ha molti lati da esplorare. E quindi, come attore, è quello che sogni".

Fallon ha chiesto quindi a Hauser se sapeva che il suo personaggio sarebbe diventato un idolo degli spettatori della serie e un rubacuori e, senza alcuna ironia nel suo tono, ha risposto con un rapido "No Jimmy".

Certo, a Rip Wheeler sono bastati due secondi sullo schermo per diventare l'idolo dei fan, ma il lato più oscuro del personaggio è quello che ha attirato di più Hauser per la sua interpretazione. L'attore ha anche commentato il suo rapporto con Beth, e ha detto che i fan ameranno sicuramente il continuo legame che condividono nel corso della quinta stagione. Il peso sulle spalle di Rip sarà maggiore ora che John diventa governatore, ma c'è sempre tempo affinché Rip e Beth passino un bel momento insieme.

Infatti, Jimmy Fallon ha condiviso in diretta una svolta strappalacrime tra i personaggi in uno sneak peek della quinta stagione di Yellowstone.

Nella clip Beth cerca di non piangere mentre dice a Rip che gli è stato sottratto qualcosa di importante - ed è facile ipotizzare che stia cercando di trovare il coraggio di parlare della procedura di sterilizzazione che ha subito a sua insaputa. Rip fa spazio a Beth, ma allo stesso tempo le dice che ciò che le è stato rubato non è qualcosa che lui vuole: è felice con lei, con la loro vita insieme. Si tratta di una scena commovente ma anche agrodolce, perché sappiamo che non è ancora a conoscenza del segreto più straziante di Beth.

Yellowstone 5 arriverà su Paramount Network il 13 novembre 2022, mentre in Italia Sky ha confermato che arriverà entro l'autunno, quando i nuovi episodi della serie targata Paramount+ saranno disponibili su Sky Atlantic e in streaming su NOW.