Yellowstone, di cosa parleranno i due nuovi spin-off?

Nella giornata di ieri, Paramount ha annunciato la data d'uscita degli ultimi episodi di Yellowstone, che si concluderà quindi alla fine della sua quinta stagione. Non solo, il network ha anche ufficializzato l'arrivo di due nuovi spin-off, rispettivamente prequel e sequel rispetto allo show principale e intitolati 1944 e 2024. Cosa racconteranno?

I fan sapevano che il progetto di realizzare 1944 era in cantiere da mesi, ma quello su 2024 è un annuncio del tutto nuovo e, sebbene Sheridan sia un uomo che tiene le sue carte coperte, i fan pensano che Matthew McConaughey si unirà a uno degli spin-off di Yellowstone che andranno in onda prossimamente - e si teorizza che 2024 sarà quello a cui si unirà.

Tempo fa, infatti, era stato annunciato un continuo delle storie di Yellowstone con Matthew McConaughey protagonista per sopperire alla mancanza di Kevin Costner, che di fatto aveva decretato la fine della serie madre.

Come riportato da Variety, lo spin-off provvisoriamente chiamato 2024 "presenterà nuovi membri del cast e nuove ambientazioni, con anche alcuni personaggi noti che si incroceranno". Quindi alcuni dei membri del cast di Yellowstone potrebbero tornare nella serie sequel.

Il pubblico ha ancora diversi episodi della serie principale da godersi prima che i Dutton, così come li conosciamo e amiamo, ci dicano addio. Dopodiché, si aprirà un nuovo vasto regno. Gli spettatori saranno trasportati ancora una volta nel passato dei Dutton, mentre i membri della famiglia affrontano un altro capitolo della loro tumultuosa ma bellissima storia. Guardando al 2024, sappiamo che incontreremo nuovi personaggi che presto interagiranno con alcuni di quelli che conosciamo ora, e non vediamo l'ora di vedere come si evolverà la situazione.

David Glasser, CEO di 101 Studios che produce lo show, ha affermato che all'orizzonte si prospettano solo ulteriori emozioni:

"Il successo globale di 'Yellowstone' continua a entusiasmare ed emozionare noi di 101 Studios e Bosque Ranch. È stata una corsa davvero esaltante con i nostri partner di MTV Entertainment Studios, e non vediamo l'ora di presentare '1944' e '2024' al pubblico di tutto il mondo".