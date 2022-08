Yellowstone, i Dutton si preparano alla battaglia nel trailer della stagione 5

La famiglia Dutton è pronta ad affrontare la battaglia al ranch di Yellowstone nel primo teaser della quinta stagione dello show con protagonista Kevin Costner. La première è prevista nel mese di novembre. Lo show è uno dei più acclamati degli ultimi anni e in Italia è disponibile sulla piattaforma satellitare di Sky.

"Mostreremo al mondo chi siamo e cosa facciamo" dice John Dutton (Costner) nella voce fuori campo. Nel teaser gli spettatori ritrovano il resto della famiglia, composta da Beth Dutton (Kelly Reilly) e Jamie Dutton (Wes Bentley), con Kayce Dutton (Luke Grimes) e Rip Wheeler (Cole Hauser).



La clip mostra in chiusura John, Beth e il governatore Perry (Wendy Moniz) che camminano lungo un corridoio.

"Tutto verrà rivelato" si legge in conclusione. L'anteprima di due ore sarà disponibile negli USA il 13 novembre. Scoprite quando torneranno su Sky gli episodi di Yellowstone.



La quinta stagione potrebbe approfondire le ambizioni politiche di John che tenta di diventare il governatore del Montana. Potrebbero non mancare anche discussioni tra Caroline Warner (Jacki Weaver) e lo stesso John, dopo la minaccia di incarcerare Beth (Reilly).



Nel febbraio di quest'anno è stata ufficializzata la quinta stagione di Yellowstone, che debutterà tra poche settimane su Paramount Network.

Kevin Costner manca dal grande schermo dal 2020, quando partecipò al film Uno di noi, al fianco di Diane Lane. Lesley Manville e Will Brittain.