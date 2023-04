Yellowstone, che figura! Nessuna star della serie si presenta all'evento stampa Paramount

Yellowstone 5 versa ancora nel caos più totale, a giudicare da quanto accaduto sabato 1 aprile al PaleyFest durante un evento organizzato da Paramount Network per promuovere la seconda parte della stagione 5.

Come riportato da TV Line, infatti, nonostante la presenza del cast di protagonisti della serie western fosse stata annunciata a gennaio scorso, praticamente tutti gli esponenti di maggior spicco dello show hanno disertato l'appuntamento, dal creatore Taylor Sheridan al protagonista Kevin Costner, dal produttore esecutivo David Glasser ai membri del cast Kelly Reilly (Beth Dutton), Cole Hauser (Rip Wheeler), Luke Grimes ( Kayce Dutton), Kelsey Asbille (Monica Dutton), Wes Bentley (Jamie Dutton), Gil Birmingham (Thomas Rainwater) e Jacki Weaver (Caroline Warner), tutti assenti. Dopo ore di incertezza, pochi minuti prima dell'inizio del tappeto rosso i membri della stampa presenti hanno ricevuto il foglio delle presenze con solo quattro nomi di Yellowstone: Josh Lucas (il giovane John Dutton), Wendy Moniz (Lynelle Perry), Mo Brings Plenty (Mo) e Dawn Olivieri (Sarah Atwood).

Come saprete, a febbraio scorso è emersa dal dietro le quinte la storia di una disputa su Yellowstone riguardante il contratto di Kevin Costner per il programma delle riprese della seconda parte della stagione 5 della serie, con l'attore e regista vincitore dell'Oscar che - secondo le indiscrezioni - avrebbe voluto concentrare tutte le sue scene per i restanti otto episodi della stagione in una settimana; ciò avrebbe portato ad uno scontro con il creatore della serie Taylor Sheridan, anche se l'avvocato della star ha successivamente definito quel rapporto "una bugia assoluta".

Ricordiamo che Yellowstone 5 - Parte Due era attesa per l'estate 2023, ma le riprese ad oggi non sono ancora iniziate (e non c'è neppure una data d'inizio per i lavori). Nel frattempo, invece, Kevin Costner sta proseguendo le riprese di Horizon, il suo epico nuovo western da undici ore che sarà suddiviso in quattro film.