Yellowstone, finisce malissimo: Kevin Costner minaccia di fare causa a Taylor Sheridan

Dopo mesi di tira e molla, alla fine la corda si è spezzata: il divorzio di Kevin Costner da Yellowstone si conclude nel peggiore dei modi, con l'attore che ha rotto il silenzio sulla situazione minacciando di far causa al creatore della serie Taylor Sheridan e agli altri produttori.

Il motivo? Secondo la superstar e regista di Balla coi lupi e Open Range, i soldi arretrati che gli spettano e che la produzione dovrebbe pagargli: Kevin Costner ne ha parlato pubblicamente in queste ore direttamente dal banco dei testimoni di un'aula di tribunale di Santa Barbara, durante un'udienza per il mantenimento dei figli come parte della sua procedura di divorzio dalla ex moglie Christine Baumgartner.

Come descritto dalla rivista People e da altri organi di stampa presenti all'udienza, Costner – la cui imminente uscita di scena da Yellowstone era stata precedentemente segnalata a febbraio – ha espresso la propria frustrazione per non essere stato in grado di continuare il suo lavoro con la serie. Secondo l'attore, la produzione avrebbe cercato di costringerlo a distogliere l’attenzione dal suo franchise cinematografico in quattro parti di Horizon: An American Saga, che sta attualmente sviluppando e per il quale ha già completato le riprese del primo film, cambiando il programma di produzione di Yellowstone. Ma senza sceneggiature pronte per la seconda parte della quinta stagione di Yellowstone e con una clausola “pay or play”, Kevin Costner avrebbe comunque dovuto ricevere 12 milioni di dollari per Yellowstone 5: Parte Due, a prescindere da quando sarebbero iniziati i lavori.

"Probabilmente dovrò tornare in tribunale anche per quest'altra storia" ha dichiarato Costner a People. Per l'attore, la separazione della quinta stagione di Yellowstone è stata una “negoziazione lunga e combattuta”, che ha portato alla sua uscita di scena. “Non potevo più aiutarli. Abbiamo provato a negoziare, mi hanno offerto meno soldi rispetto alle stagioni precedenti, c'erano anche grossi problemi a livello creativo", ha detto la star.