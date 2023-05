Yellowstone, è finita! La serie chiude, spin-off di Matthew McConaughey arriva nel 2024

Si chiude un'era della televisione: a pochi giorni dall'inizio delle riprese del nuovo film di Kevin Costner Horizon: Parte 2 è arrivata la conferma ufficiale che la serie tv Yellowstone chiuderà i battenti, con la quinta stagione che non avrà un seguito.

Gli episodi rimanenti per la stagione 5, divisa in due parti con la prima parte già andata in onda, saranno trasmessi a partire da novembre 2023, dopodiché per Yellowstone - una delle serie televisive più seguite al mondo negli ultimi anni - sarà definitivamente finita. Tuttavia il florido franchise scaturito dal successo della serie madre di Taylor Sheridan continuerà, dato che nello stesso comunicato stampa che riportava la notizia della fine di Yellowstone Paramount ha anche annunciato che il nuovo spin-off con protagonista Matthew McConaughey - del quale ancora non si conoscono né il titolo né la premessa - andrà in onda nel 2024 prima su Paramount Network e poi in streaming su Paramount +. "La storia dei Dutton continuerà, e ripartirà da dove si interromperà Yellowstone, con un'altra storia epica", ha detto il CEO di 101 Studios, David Glasser. "Siamo entusiasti di portare il nostro pubblico di tutto il mondo verso questo nuovo viaggio".

Il comunicato non menziona i dissapori sorti in questi mesi tra il creatore della serie Taylor Sheridan e la star principale Kevin Costner, anche se crediamo che non serva pagare la parcella di Sherlock Holmes per riuscire ad individuare nella frattura totale tra i due artisti la causa dell'interruzione della serie, che nei piani originali avrebbe dovuto andare avanti almeno per una sesta stagione.

Attendiamo dichiarazioni dai diretti interessati, nel frattempo diteci che cosa ne pensate nella sezione dei commenti.