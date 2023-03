Yellowstone: anche Garrett Hedlund entra nel cast dello spin-off su Bass Reeves

Come riportato da Variety in esclusiva, Garrett Hedlund è stato scritturato per un ruolo ricorrente nella prossima serie di Taylor Sheridan Bass Reeves, nuovo spin-off di Yellowstone di Paramount+. Hedlund interpreterà Garrett Montgomery, un cowboy dell'epoca che Bass assume per le sua esperienza nell'equitazione e per la sua conoscenza della zona.

Hedlund si unisce alle star già confermate, tra cui il protagonista e produttore esecutivo David Oyelowo, e ai series regular Lauren E. Banks, Demi Singleton, Forrest Goodluck e Barry Pepper. Anche Dennis Quaid e Grantham Coleman appariranno in ruoli ricorrenti nella serie, che espanderà ulteriormente l'universo narrativo di Yellowstone.

Hedlund è attualmente nel cast di Tulsa King, sempre della Paramount+, e sarà il prossimo protagonista del film The Tutor, la cui uscita nelle sale è prevista per il 24 marzo. Recentemente ha completato la produzione dei film Desperation Road con Mel Gibson e di The Marsh King's Daughter, con Ben Mendelson e Daisy Ridley. Tra gli altri suoi ruoli figurano Mudbound di Lee Daniels, On the Road, Billy Lynn's Long Halftime Walk, Mojave, Inside Llewyn Davis, Pan, Unbroken, Country Strong e Tron: Legacy. A proposito di quest'ultimo, la Disney è al lavoro su Tron 3 con Jared Leto.

Bass Reeves racconta la storia del leggendario uomo di legge del selvaggio West. Reeves lavorò nell'era post-Ricostruzione come ufficiale di pace federale nel Territorio Indiano, catturando oltre 3.000 dei più pericolosi criminali senza mai essere ferito, cosa che lo portò a diventare una leggenda nonché il più grande eroe di frontiera della storia americana. Le riprese della serie sono attualmente in corso in Texas.

La serie è stata annunciata per la prima volta nel 2021, quando Oyelowo ha firmato un accordo con Paramount (allora ViacomCBS) e MTV Entertainment Studios attraverso la sua casa di produzione Yoruba Saxon.