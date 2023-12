Yellowstone, nuovi guai per la serie tv: Taylor Sheridan fa causa a un attore del cast

Yellowstone sta facendo parlare molto di sé anche al di là dell’aspetto artistico e narrativo dello show televisivo. Taylor Sheridan, creatore dell’opera, ha intentato causa contro un attore della serie tv per aver infranto il copyright utilizzando un logo che sarebbe troppo simile a quello del Bosque Ranch per sponsorizzare un brand di caffè.

Dopo aver parlato dell’attore che sarebbe potuto essere John Dutton in Yellowstone prima di Kevin Costner, torniamo a parlare dell’apprezzatissima serie tv per occuparci di questioni che non hanno a che fare con il lato cinematografico ma, piuttosto, con le tante controversie tra gli stessi protagonisti dello show.

Taylor Sheridan ha infatti chiamato in tribunale l’attore Cole Hauser per aver pubblicizzato un brand di caffè sfruttando un logo che, per lo sceneggiatore sarebbe troppo simile a quello di Bosque Ranch Headquarters, proprietaria a sua volta di una marca di caffè.

La causa fa riferimento a una presunta pubblicità ingannevole da parte di Hauser che, utilizzando un marchio tanto simile a quello di Sheridan, potrebbe, secondo l'idea di Sheridan, portare i consumatori a confondersi tra i due brand.

Entrambi i marchi hanno cercato di sfruttare l’immagine dei cowboy e del nuovo far west per vendere i propri prodotti, mentre la confusione di cui parla l’intentata causa farebbe riferimento al logo fatto di due lettere sovrapposte e intrecciate.

Nuovi problemi all’orizzonte per lo show televisivo, o almeno per il suo creatore, dunque, dopo l’abbandono di Kevin Costner prima del gran finale. In attesa di capire come la produzione riuscirà a passare sopra a tutto questo, vi lasciamo alla notizia che anche Kevin Costner sta pubblicizzando un brand di caffè.