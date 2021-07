Yellowstone, dove guardare la serie con Kevin Costner in TV e streaming?

La prima stagione di Yellowstone ha fatto il suo debutto in USA nel 2018 e tra poco uscirà la sua quarta stagione. Il pubblico si è ormai affezionato all'azione, ai cowboy, all’atmosfera e a tutto il caos che deriva dal possedere un ranch, il tutto con protagonista Kevin Costner nei panni di John Dutton.

Creata da Taylor Sheridan e John Linson di Sicario, la serie è incentrata sulla famiglia Dutton, proprietaria del più grande ranch degli Stati Uniti, mentre affrontano conflitti con le riserve dei nativi confinanti e i parchi nazionali, oltre a drammi familiari. Oltre a Costner, il cast della serie include Wes Bentley, Kelly Reilly, Cole Hauser, Luke Grimes, Danny Huston e Josh Lucas.

Se volete recuperare Yellowstone prima dell’uscita della quarta stagione, la serie è disponibile On Demand su Sky nel catalogo dello Sky Box Sets incluso con l'abbonamento Sky TV e presente anche su Sky Go e Now Tv.

La prima stagione è stata trasmessa in chiaro dal 19 marzo 2021 su Paramount Network. Diverse cose accadono in ogni episodio che lasciano il pubblico senza fiato a chiedersi cosa potrebbe succedere dopo; lo spettacolo non manca mai di offrire intrattenimento e incuriosire i fan. Dopo aver avuto un inizio un po' difficile, lo spettacolo è migliorato progressivamente e la terza stagione ha visto raggiungere alcuni dei suoi massimi più emozionanti in termini di narrazione.



Scoprite tutto ciò che sappiamo della quarta stagione di Yellowstone e date anche un'occhiata al trailer della stagione 4 di Yellowstone.