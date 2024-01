Yellowstone, la guida definitiva al franchise: tutte le serie tv e gli spin-off prequel

Da quali serie tv è composto il franchise di Yellowstone? L'impero televisivo creato e scritto da Taylor Sheridan negli ultimi anni ha rappresentato una delle saghe più importanti e ampie nate sul piccolo schermo, ecco una rapida guida alla visione.

Yellowstone : la serie tv originale, interpretata da un vasto cast capitanato dal protagonista Kevin Costner nei panni di John Dutton, il patriarca della famiglia al centro della storia. La serie ha debuttato nel 2018 ed è composta da un totale di cinque stagioni, con la quinta e ultima stagione suddivisa in due parti: la seconda parte, che rappresenterà il finale definitivo della serie, andrà in onda da novembre 2024.

: la serie tv originale, interpretata da un vasto cast capitanato dal protagonista Kevin Costner nei panni di John Dutton, il patriarca della famiglia al centro della storia. La serie ha debuttato nel 2018 ed è composta da un totale di cinque stagioni, con la quinta e ultima stagione suddivisa in due parti: la seconda parte, che rappresenterà il finale definitivo della serie, andrà in onda da novembre 2024. 1883 : la prima miniserie tv prequel di Yellowstone, ambientata nell'anno 1883. Uscita nel 2021, è un vero e proprio western d'avventura che racconta le origini della famiglia Dutton e di come i capostipiti della dinastia lasciarono il Tennessee per un pericoloso viaggio che li avrebbe condotti fino al Wyoming, dove sarebbe sorto il mitico ranch al centro della serie originale.

: la prima miniserie tv prequel di Yellowstone, ambientata nell'anno 1883. Uscita nel 2021, è un vero e proprio western d'avventura che racconta le origini della famiglia Dutton e di come i capostipiti della dinastia lasciarono il Tennessee per un pericoloso viaggio che li avrebbe condotti fino al Wyoming, dove sarebbe sorto il mitico ranch al centro della serie originale. 1923 : con protagonisti Helen Mirren e Harrison Ford, 1923 è la seconda serie tv prequel di Yellowstone, ma a differenza di 1883 è pensata come una serie regolare su più stagioni e non come una miniserie auto-conclusiva. Ancora una volta la storia è ambientata nell'anno che dà il titolo allo show, ed è incentrata sugli affari - più o meno legali - che il ranch dei Dutton portò avanti durante il proibizionismo.

: con protagonisti Helen Mirren e Harrison Ford, 1923 è la seconda serie tv prequel di Yellowstone, ma a differenza di 1883 è pensata come una serie regolare su più stagioni e non come una miniserie auto-conclusiva. Ancora una volta la storia è ambientata nell'anno che dà il titolo allo show, ed è incentrata sugli affari - più o meno legali - che il ranch dei Dutton portò avanti durante il proibizionismo. 1944 : una terza serie tv prequel, annunciata nel novembre 2023 ma i cui dettagli sono ancora sconosciuti. Tenendo conto del modus operandi di Taylor Sheridan, comunque, è lecito aspettarsi che il titolo dello show fornirà anche l'ambientazione della storia, sebbene non siano noti né i personaggi protagonisti né gli attori che li interpreteranno.

: una terza serie tv prequel, annunciata nel novembre 2023 ma i cui dettagli sono ancora sconosciuti. Tenendo conto del modus operandi di Taylor Sheridan, comunque, è lecito aspettarsi che il titolo dello show fornirà anche l'ambientazione della storia, sebbene non siano noti né i personaggi protagonisti né gli attori che li interpreteranno. 2024 : la quarta serie tv spin-off di Yellowstone sarà tecnicamente un sequel della serie principale, che come detto si concluderà con la stagione 5. Il protagonista del nuovo show sarà Matthew McConaughey, ma al momento l'identità del suo personaggio o il suo legame con la famiglia Dutton sono sconosciuti.

: la quarta serie tv spin-off di Yellowstone sarà tecnicamente un sequel della serie principale, che come detto si concluderà con la stagione 5. Il protagonista del nuovo show sarà Matthew McConaughey, ma al momento l'identità del suo personaggio o il suo legame con la famiglia Dutton sono sconosciuti. 6666 : una serie spin-off dedicata al personaggio di Jimmy Hurdstrom (Jefferson White) e al Four Sixes Ranch del Texas, già visto durante gli eventi di Yellowstone nelle stagioni 4 e 5. Non ci sono grandi novità su questo progetto, ma Sheridan ha confermato che la serie tv è ancora in lavorazione. La particolarità è che, a differenza dello Yellowstone Ranch (il cui terreno appartiene allo stesso Taylor Sheridan, che lo affitta alla produzione per i lavori della serie), il Four Sixes è un vero ranch in attività, il che renderà complicato il programma di riprese.

: una serie spin-off dedicata al personaggio di Jimmy Hurdstrom (Jefferson White) e al Four Sixes Ranch del Texas, già visto durante gli eventi di Yellowstone nelle stagioni 4 e 5. Non ci sono grandi novità su questo progetto, ma Sheridan ha confermato che la serie tv è ancora in lavorazione. La particolarità è che, a differenza dello Yellowstone Ranch (il cui terreno appartiene allo stesso Taylor Sheridan, che lo affitta alla produzione per i lavori della serie), il Four Sixes è un vero ranch in attività, il che renderà complicato il programma di riprese. NOTA - Lawmen: Bass Reeves: sebbene la nuova serie tv di Taylor Sheridan Lawmen: Bass Reeves sia stata inizialmente annunciata come una new entry del franchise di Yellowstone, nello specifico come spin-off di 1883, nel corso della sua lavorazione la serie con protagonista David Oyelowo è diventata un progetto autonomo, e quindi non è più da considerarsi come legata alla saga della famiglia Dutton.

