Yellowstone: Harrison Ford, star di 1923, non ha mai incontrato Kevin Costner

Nonostante siano i due volti protagonisti delle serie che formano il franchise di Yellowstone su Paramount+, Kevin Costner e Harrison Ford non si sono ancora mai incontrati, né hanno mai discusso dei rispettivi ruoli. A confermarlo è stato lo stesso Ford, protagonista della serie spin-off 1923 in cui interpreta il nonno del personaggio di Costner.

Parlando con The Hollywood Reporter, Ford ha spiegato che non voleva che il lavoro o il contributo di Costner influenzassero la sua interpretazione di Jacob Dutton. "Volevo che la mia singolare relazione con Taylor [Sheridan] governasse il mio comportamento e i miei pensieri", ha detto Ford. "Non volevo incrociare la strada con quella di qualcun altro. Non ho idea di come vadano d'accordo. Presumo che vadano d'accordo perché Kevin fa un ottimo lavoro".

A differenza del primo spin-off di Yellowstone, 1883, che era autoconclusivo, 1923 tornerà per una seconda stagione. Ford ha parlato del suo entusiasmo per la seconda stagione della serie western di Paramount+ e del motivo per cui ha accettato un ruolo in una serie TV:

"La risposta più semplice è probabilmente la più sincera: dopo due anni in cui sono rimasto con le mani in mano durante COVID, e dopo aver aspettato un bel po' di anni per l'inizio di Indiana Jones 5, non avevo lavorato quanto avrei voluto e volevo fare cose diverse", ha detto Ford a proposito dei suoi recenti impegni sul piccolo schermo. "Così è arrivato [Shrinking] e poi, molto rapidamente, è arrivato 1923. Ho accettato il lavoro senza una sceneggiatura per entrambi, confidando che le persone che avevano creato quei progetti mi avrebbero consegnato una buona sceneggiatura. Non mi ero reso conto di quanto lavoro sarebbe stato necessario per 1923, ma credo assolutamente che ne sia valsa la pena. Sono entusiasta di fare un'altra stagione di entrambi".

La prima stagione di 1923 è disponibile su Paramount+